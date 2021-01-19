الصحة الفلسطينية: 19 وفاة و660 إصابة جديدة بكورونا

سجلت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، 19 حالة وفاة و660 إصابة جديدة بفيروس كورونا و1027 حالة تعاف خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت وزيرة الصحة، مي الكيلة، في التقرير الوبائي اليومي، أن "نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 92.3%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 6.6%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات".

وتم تسجيل 9 وفيات في الضفة الغربية، "سلفيت 1، رام الله والبيرة 2، نابلس 5، جنين 1"، وقطاع غزة 6 وفيات، مدينة القدس 4 وفيات.

وأشارت الكيلة إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "سلفيت (17)، طوباس (17)، ضواحي القدس (12)، طولكرم (28)، نابلس (37)، قلقيلية (13)، رام الله والبيرة (47)، بيت لحم (15)، أريحا والأغوار (3)، الخليل (19)، جنين (17)"، قطاع غزة (313)، مدينة القدس (122).

وأضافت أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "سلفيت (21)، طوباس (21)، طولكرم (33)، نابلس (95)، قلقيلية (11)، رام الله والبيرة (91)، بيت لحم (54)، أريحا والأغوار (30)، الخليل (44)، جنين (44)"، قطاع غزة (395)، مدينة القدس (188).

ولفتت الوزيرة إلى وجود 81 مريضًا في غرف العناية المكثفة، بينهم 22 مريضًا على أجهزة التنفس الاصطناعي.