  2. فلسطينيات
  3. أخبار

6 وفيات و313 إصابة بكورونا في غزة

تاريخ النشر: 19/01/2021 - 10:35

6 وفيات و313 إصابة بكورونا في غزة
مواصلة العمل بالإجراءات المشددة للحد من كورونا (أ.ب)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

توفي 6 أشخاص متأثرين بإصابتهم بفيروس كورونا المستجد في قطاع غزة، وتم تسجيل 313 إصابة جديدة بكورونا، وتعافي 395 مصابا من الفيروس، بعد إجراء 1430 فحصا مخبريا خلال 24 ساعة الماضية، بحسب ما أفادت وزارة الصحة بغزة، اليوم الثلاثاء.

وأفادت وزارة الصحة في التقرير اليومي بشأن الحالة الوبائية لفيروس كورونا في القطاع، بوفاة ستة من المواطنين داخل المستشفيات ما يرفع عدد الوفيات إلى 493 حالة منذ الإعلان عن انتشار فيروس كورونا في آذار/مارس 2020.

وأكدت الصحة في تقريرها تعافي 395 حالة ليصل عدد الحالات المتعافية إلى 41678 حالة، بينما بلغ إجمالي تراكمي للمصابين 48341 إصابة، وبلغ إجمالي الحالات النشطة 6170 حالة.

وقالت الوزارة في تقريها إن إجمالي الحالات التي تحتاج إلى رعاية طبية في المستشفيات 143 حالة، فيما بلغ عدد الحالات الخطيرة والحرجة 74 حالة.

إلى ذلك، تدرس اللجنة الحكومية في غزة تخفيف الإجراءات المشددة المفروضة على القطاع خلال اجتماعها الذي سيعقد يوم الخميس المقبل.

وعادت حركة السكان في القطاع إلى طبيعتها وفق الإجراءات الوقائية، حيث أزيلت قيود منع التجول، والتي اشتملت خلال اليومين الماضين على منع الحركة والتنقل والخروج من المنازل، إلا للحالات الطارئة، ضمن خطة التعامل الجديدة مع تطورات فيروس “كورونا”، فيما أعيد العمل مع صبيحة الأحد بالقرارات المشددة الأخرى التي وضعت قبل أكثر من أسبوع.

وقال مدير عام ديوان وزيرة الصحة الفلسطينية، علي عبد ربه، إن تمديد الإجراءات الوقائية في الضفة الغربية لأسبوعين آخرين، جاء من منطلق المردود الإيجابي الذي ظهر من خلال الأسبوعين السابقين.

وأوضح المسؤول الفلسطيني أن هذه الإجراءات عملت للحد من تسجيل الإصابات، وانحسار المنحنى الوبائي، لافتا إلى أن هناك تفشيا مجتمعيا للفيروس، وأن أعداد الفحوصات التي تجرى لا تعكس حقيقة الأمر في هذا التفشي، وأعداد الإصابات الحقيقية.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص


حوارات

ب. أبو جابر: التوافق على إستراتيجيّة وطنيّة أجدى من دهاليز الكنيست
ب. أبو جابر: التوافق على إستراتيجيّة وطنيّة أجدى من دهاليز الكنيست

2021-01-16

د. غانم: تغيّرات في عمق المجتمع الإسرائيلي أدت للانزياح إلى اليمين
د. غانم: تغيّرات في عمق المجتمع الإسرائيلي أدت للانزياح إلى اليمين

2021-01-09

أحمد سعدي: لهذا أضاءت إسرائيل شوارعنا.. ولم تطردنا من الجليل
أحمد سعدي: لهذا أضاءت إسرائيل شوارعنا.. ولم تطردنا من الجليل

2021-01-02

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

الاحتلال يخطر بهدم ثمانية منازل وبركس في دوما
الاحتلال يخطر بهدم ثمانية منازل وبركس في دوما

2021-01-19

اقتحامات ومواجهات والاحتلال يعتقل عددا من الشبان بالضفة
اقتحامات ومواجهات والاحتلال يعتقل عددا من الشبان بالضفة

2021-01-19

إسرائيل تسمح بإدخال الشحنة الأولى من لقاح "سبوتنيك 5" للضفة
إسرائيل تسمح بإدخال الشحنة الأولى من لقاح "سبوتنيك 5" للضفة

2021-01-19

الأكثر قراءة

الإمارات تعلق اتفاقية إعفاء الإسرائيليين من تأشيرة دخول

الإمارات تعلق اتفاقية إعفاء الإسرائيليين من تأشيرة دخول

2021-01-18
إردان يطالب بإقالة دبلوماسي مصري من الأمم المتحدة

إردان يطالب بإقالة دبلوماسي مصري من الأمم المتحدة

2021-01-18
أكثر من 600 معتقل في تونس وسعيّد يحذّر من

أكثر من 600 معتقل في تونس وسعيّد يحذّر من "بث الفوضى"

2021-01-18

"الجرعة الثانية من اللقاح قادرة على زيادة الأجسام المضادة حتى 20 ضعفا"

2021-01-18
حالة الطقس: ماطر وبارد

حالة الطقس: ماطر وبارد

2021-01-18