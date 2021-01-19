6 وفيات و313 إصابة بكورونا في غزة

توفي 6 أشخاص متأثرين بإصابتهم بفيروس كورونا المستجد في قطاع غزة، وتم تسجيل 313 إصابة جديدة بكورونا، وتعافي 395 مصابا من الفيروس، بعد إجراء 1430 فحصا مخبريا خلال 24 ساعة الماضية، بحسب ما أفادت وزارة الصحة بغزة، اليوم الثلاثاء.

وأفادت وزارة الصحة في التقرير اليومي بشأن الحالة الوبائية لفيروس كورونا في القطاع، بوفاة ستة من المواطنين داخل المستشفيات ما يرفع عدد الوفيات إلى 493 حالة منذ الإعلان عن انتشار فيروس كورونا في آذار/مارس 2020.

وأكدت الصحة في تقريرها تعافي 395 حالة ليصل عدد الحالات المتعافية إلى 41678 حالة، بينما بلغ إجمالي تراكمي للمصابين 48341 إصابة، وبلغ إجمالي الحالات النشطة 6170 حالة.

وقالت الوزارة في تقريها إن إجمالي الحالات التي تحتاج إلى رعاية طبية في المستشفيات 143 حالة، فيما بلغ عدد الحالات الخطيرة والحرجة 74 حالة.

إلى ذلك، تدرس اللجنة الحكومية في غزة تخفيف الإجراءات المشددة المفروضة على القطاع خلال اجتماعها الذي سيعقد يوم الخميس المقبل.

وعادت حركة السكان في القطاع إلى طبيعتها وفق الإجراءات الوقائية، حيث أزيلت قيود منع التجول، والتي اشتملت خلال اليومين الماضين على منع الحركة والتنقل والخروج من المنازل، إلا للحالات الطارئة، ضمن خطة التعامل الجديدة مع تطورات فيروس “كورونا”، فيما أعيد العمل مع صبيحة الأحد بالقرارات المشددة الأخرى التي وضعت قبل أكثر من أسبوع.

وقال مدير عام ديوان وزيرة الصحة الفلسطينية، علي عبد ربه، إن تمديد الإجراءات الوقائية في الضفة الغربية لأسبوعين آخرين، جاء من منطلق المردود الإيجابي الذي ظهر من خلال الأسبوعين السابقين.

وأوضح المسؤول الفلسطيني أن هذه الإجراءات عملت للحد من تسجيل الإصابات، وانحسار المنحنى الوبائي، لافتا إلى أن هناك تفشيا مجتمعيا للفيروس، وأن أعداد الفحوصات التي تجرى لا تعكس حقيقة الأمر في هذا التفشي، وأعداد الإصابات الحقيقية.