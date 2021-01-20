الاحتلال يعتقل عددا من الفلسطينيين بالضفة والقدس

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية وفجر اليوم الأربعاء، عددا من المواطنين خلال عمليات اقتحام ودهم وتفتيش للمنازل بمناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلتين.

من محافظة طولكرم، اعتقلت قوات الاحتلال، ثلاثة مواطنين من المدينة.

وأفاد نادي الأسير أن قوات الاحتلال اعتقلت: يحيى عودة من مخيم طولكرم، ومحمد يوسف مزيد، وتيسير عبد الدايم الزق من بلدة عنبتا شرق المحافظة، بعد أن داهمت منازلهم وفتشتها.

وفي محافظة نابلس اعتقلت قوات الاحتلال الشاب فارس عصمت الشولي بعد مداهمة منزله في بلدة عصيرة الشمالية.

وأفادت عائلة الشولي بأن أكثر من 50 جنديا احتلاليا برفقة كلاب بوليسة داهمت المنزل وعاثت فيه فسادا ودمارا قبل أن تنسحب.

وشهد شارع بلدة حوارة جنوب نابلس مع ساعات الصباح الأولى انتشارا مكثفا لقوات الاحتلال الراجلة.

كما واعتقلت قوات الاحتلال الليلة الماضية الطفل عبد سالم كنعان الخطيب من أمام منزل ذويه في بلدة حزما، شمال شرق القدس بعد اقتحامها للبلدة.

واعتقلت الليلة الماضية، خمسة مقدسيين من العيسوية بينهم سيدة وأب ونجله، خلال عملية دهم واقتحام تعسفية طالت عددا من منازل المواطنين.