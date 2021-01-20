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غزة: 3 وفيات و285 إصابة بكورونا بآخر 24 ساعة

تاريخ النشر: 20/01/2021 - 10:31

غزة: 3 وفيات و285 إصابة بكورونا بآخر 24 ساعة
الإبقاء على الإغلاق بنهاية الأسبوع (أ.ب)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

توفي 3 أشخاص متأثرين بإصابتهم بفيروس كورونا المستجد في قطاع غزة، فيما تم تسجيل 285 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، بعد فحص 2074 عينة ما يشكل 13.7% من العينات، بحسب ما أفادت الصحة في غزة، اليوم الأربعاء.

وبحسب التقرير اليومي للوزارة بشأن الوضع الوبائي لفيروس كورونا في القطاع، توفي 3 مواطنين داخل المشافي ما يرفع عدد الوفيات إلى 496 حالة.

وأكدت الصحة في تقريرها تعافي 603 حالة، ليصل عدد الحالات المتعافية إلى 42281 حالة.

وبلغ إجمالي تراكمي للمصابين 48626 إصابة، بينما بلغ إجمالي الحالات النشطة 5849 حالة.

وبحسب البيانات، فإن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المشفى 138 حالة، فيما بلغ عدد الحالات الخطيرة والحرجة 74 حالة.

إلى ذلك، أوصت وزارة الأوقاف في غزة بإقامة صلاة الجمعة رغم الحظر المفروض على القطاع يومي الجمعة والسبت، مؤكدة أن المساجد لم تشكل بؤر انتشار لفيروس كورونا.

وقالت على لسان وكيلها في غزة عبد الهادي الأغا، إن الأمر مرتبط باستمرار انخفاض معدل الإصابات، وبالتزام المصلين بإجراءات السلامة.

ويتوقع اتخاذ قرار بالأمر خلال اجتماع خلية الأزمة يوم الخميس.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#كورونا في غزة
#فيروس كورونا
#الصحة الفلسطينية
#إغلاق
#معدل الإصابات

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