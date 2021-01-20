وفاة وأكثر من 100 إصابة بكورونا في القدس المحتلّة

توفي مقدسيّ وأصيب مئة وشخص بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، خلال اليومين الأخيرين، بحسب ما أعلن عضو وحدة مكافحة كورونا في القدس، د. علي الجبريني، في بيان أصدره مساء الأربعاء.

وأفاد الجبريني بتسجيل "حالة وفاة في مدينة القدس في حي سلوان خلال يومين، وبذلك يرتفع عدد الوفيات المسجلة إلى 182".

وذكر أن "عدد الإصابات في المدينة آخذ بالانخفاض مع تسجيل 64 إصابة أمس (الثلاثاء)، و37 إصابة اليوم (الأربعاء)".

وأوضح أنه تمّ تسجيل "158 حالة شفاء، وبذلك ينخفض مجمل الإصابات النشطة في المدينة إلى 896 إصابة علما بأن إجمالي الإصابات منذ بداية الجائحة بلغ حوالي 18400 إصابة".

وأشار الحبريني إلى "صعوبة المرحلة الحالية في ما يخص الإصابات في المستشفيات، حيث يبلغ عددها أكثر من 67 حالة منها 48 حالة خطيرة".