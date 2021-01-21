الصحّة الفلسطينية: 7 وفيات و574 إصابة جديدة بكورونا و972 حالة تعافٍ

توفي 7 أشخاص من الضفة الغربية والقدس المحتلتين وقطاع غزة المحاصر، متأثرين بإصاباتهم بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، فيما تم تسجيل 574 إصابة جديدة بالفيروس، و972 حالة تعافٍ، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، بحسب ما أفادت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان أصدرته اليوم، الخميس.

وأفادت وزيرة الصحة، مي الكيلة، بأن الوفيات الجديدة "سُجِّلت في محافظات: بيت لحم (2)، جنين (1)، رام الله والبيرة (1)، نابلس (1)، قطاع غزة (1)، مدينة القدس (1)".

ولفتت إلى وجود 78 مصابا في غرف العناية المكثفة، بينهم 21 يخضعون للعلاج بمساعدة أجهزة التنفس الاصطناعي.

وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة "سجلت في المحافظات على النحو التالي: طوباس (11)، طولكرم (19)، رام الله والبيرة (47)، الخليل (23)، نابلس (26)، سلفيت (4)، بيت لحم (14)، جنين (17)، أريحا والأغوار (2)، قلقيلية (5)، قطاع غزة (286)، مدينة القدس (101)، ضواحي القدس (19)، لافتة إلى أنه تم إجراء 3692 فحصا".

وذكرت الكيلة أن "حالات التعافي الجديدة توزعت في المحافظات حسب التالي: طوباس (21)، طولكرم (43)، رام الله والبيرة (55)، الخليل (52)، نابلس (11)، سلفيت (23)، بيت لحم (13)، جنين (45)، أريحا والأغوار (7)، قلقيلية (15)، قطاع غزة (530)، مدينة القدس (157)".

وأوضحت أن نسبة التعافي من الفيروس، وصلت 92.9%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 6.0%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.