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غزة: حالة وفاة و286 إصابة جديدة بكورونا

تاريخ النشر: 21/01/2021 - 10:13

غزة: حالة وفاة و286 إصابة جديدة بكورونا
تشديد الإجراءات للحد من كورونا (أ.ب)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

توفي شخص متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد في قطاع غزة، فيما تم تسجيل 286 إصابة جديدة بالفيروس في القطاع خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، بحسب ما أعلنت الصحة بغزة، اليوم الخميس.

وأوضحت الوزارة في تقرير يومي للحالة الوبائية للفيروس في القطاع أنها أجرت 2266 فحصا مخبريا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأفاد تقرير الوزارة الوبائي بتعافي 530 حالة جديدة من مصابي كورونا، فيما بلغ إجمالي تراكمي للمصابين 48912 إصابة، والحالات النشطة 5604 حالة، و42811 متعافيا، والوفيات 497 حالة.

وذكرت الوزارة أن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 129 حالة، والحالات الخطيرة والحرجة 77 حالة.

إلى ذلك، أكد مدير عام الخدمات الطبية المساندة في وزارة الصحة أسامة النجار، الأربعاء، وجود مساعٍ حثيثة لجلب لقاح كورونا الروسي إلى الأراضي الفلسطينية.

وأوضح النجار، أن رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية الوزير حسين الشيخ، ومدير عام الرعاية الصحية الأولية كمال الشخرة يتواجدان في روسيا منذ أيام لبحث جلب اللقاح الروسي.

وكانت وزيرة الصحة مي الكيلة أعلنت تعاقد الوزارة مع أربع شركات لتوريد اللقاح من بينها الشركة الروسية، وستبدأ عملية إعطاء اللقاحات حال وصولها بالطواقم الطبية ثم المرضى وكبار السن، حتى تلقيح نحو 70% من أبناء الشعب الفلسطيني.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#كورونا في غزة
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#الصحة الفلسطينية
#اللقاح الروسي

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