إشتية يدعو الأمم المتحدة بالتدخل لتسهيل الانتخابات الفلسطينيّة

دعا رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد إشتية، اليوم الجمعة، الأمم المتحدة للمساعدة في تسهيل إجراء الانتخابات الفلسطينية، والضغط على إسرائيل لتمكين المقدسيين من المشاركة.

جاء ذلك خلال مكالمة هاتفية أجراها إشتية مع منسق الأمم المتحدة الجديد الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط "تور وينسلاند"، وفق بيان صادر عن مكتب اشتية.

وأطلع إشتية المبعوث الأممي على المستجدات المتعلقة بإجراء الانتخابات العامة، داعيا الأمم المتحدة "لبذل كل جهد ممكن لتسهيل إجرائها، ومطالبة إسرائيل بتمكين المقدسيين من المشاركة فيها بالترشح والتصويت".

ومن المقرر أن تجرى الانتخابات، على 3 مراحل: تشريعية في 22 أيار/ مايو، ورئاسية في 31 تموز/ يوليو، وانتخابات المجلس الوطني (برلمان منظمة التحرير) في 31 آب/ أغسطس.

ويخشى الفلسطينيون أن تتدخل إسرائيل لإعاقة أو منع الانتخابات خاصة في مدينة القدس المحتلة، لا سيما مع اعتراف الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، بالمدينة عاصمة لإسرائيل أواخر 2017.

والخميس، قال إشتية لفضائية التلفزيون العربي، التي تبث من لندن، إن الديمقراطية الفلسطينية "يجب أن لا تكون رهينة لمزاج الحكومة الإسرائيلية". وأضاف أن الاتفاقيات مع إسرائيل تنص على مشاركة الفلسطينيين في الضفة الغربية بما فيها القدس، بالترشح والانتخاب.