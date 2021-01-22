سلطات الاحتلال تهدم وتصادر 24 مبنى خلال أسبوعين

هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي أو صادرت 24 مبنى، في المنطقة "ج" بالضفة الغربية المحتلة، خلال الأسبوعين الأخيرين، بحسب ما أفادت الأمم المتحدة.

وقال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة "أوتشا" في تقرير اليوم الجمعة، إن "السلطات الإسرائيلية هدمت أو صادرت 24 مبنى يملكه فلسطينيون في مختلف أنحاء المنطقة (ج) بحجة الافتقار إلى رخص البناء"

وأضاف المكتب أن عمليات الهدم والمصادرة "أدت إلى تهجير 34 شخصا وإلحاق الأضرار بنحو 70 آخرين".

ويغطي تقرير "أوتشا" الفترة ما بين 5 و18 كانون الثاني/ يناير الجاري.

وأشار التقرير إلى أنه في ذات الفترة "اقتلعت السلطات الإسرائيلية نحو 1370 شجرة يملكها فلسطينيون بحجة الإعلان عن الأراضي التي كانت مغروسة فيها "أراضي دولة" في الضفة الغربية".

وتخضع المنطقة "ج" والتي تمثل 61 بالمئة من مساحة الضفة، لسيطرة أمنية وإدارية من قبل سلطات الاحتلال.