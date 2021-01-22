  2. فلسطينيات
  3. أخبار

سلطات الاحتلال تهدم وتصادر 24 مبنى خلال أسبوعين

تاريخ النشر: 22/01/2021 - 15:32

سلطات الاحتلال تهدم وتصادر 24 مبنى خلال أسبوعين
هدم في القدس (أرشيفية للتتوضيح - أ ف ب)
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي أو صادرت 24 مبنى، في المنطقة "ج" بالضفة الغربية المحتلة، خلال الأسبوعين الأخيرين، بحسب ما أفادت الأمم المتحدة.

وقال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة "أوتشا" في تقرير اليوم الجمعة، إن "السلطات الإسرائيلية هدمت أو صادرت 24 مبنى يملكه فلسطينيون في مختلف أنحاء المنطقة (ج) بحجة الافتقار إلى رخص البناء"

وأضاف المكتب أن عمليات الهدم والمصادرة "أدت إلى تهجير 34 شخصا وإلحاق الأضرار بنحو 70 آخرين".

ويغطي تقرير "أوتشا" الفترة ما بين 5 و18 كانون الثاني/ يناير الجاري.

وأشار التقرير إلى أنه في ذات الفترة "اقتلعت السلطات الإسرائيلية نحو 1370 شجرة يملكها فلسطينيون بحجة الإعلان عن الأراضي التي كانت مغروسة فيها "أراضي دولة" في الضفة الغربية".

وتخضع المنطقة "ج" والتي تمثل 61 بالمئة من مساحة الضفة، لسيطرة أمنية وإدارية من قبل سلطات الاحتلال.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#الاحتلال الإسرائيلي
#الضفة الغربية المحتلة
#المنطقة "ج"
#أوتشا
#الأمم المتحدة

حوارات

ب. أبو جابر: التوافق على إستراتيجيّة وطنيّة أجدى من دهاليز الكنيست
ب. أبو جابر: التوافق على إستراتيجيّة وطنيّة أجدى من دهاليز الكنيست

2021-01-16

د. غانم: تغيّرات في عمق المجتمع الإسرائيلي أدت للانزياح إلى اليمين
د. غانم: تغيّرات في عمق المجتمع الإسرائيلي أدت للانزياح إلى اليمين

2021-01-09

أحمد سعدي: لهذا أضاءت إسرائيل شوارعنا.. ولم تطردنا من الجليل
أحمد سعدي: لهذا أضاءت إسرائيل شوارعنا.. ولم تطردنا من الجليل

2021-01-02

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

إشتية: الرئيس عباس مرشّح حركة "فتح" للرئاسة
إشتية: الرئيس عباس مرشّح حركة "فتح" للرئاسة

2021-01-22

إصابات جديدة بكورونا بين أسرى "ريمون"
إصابات جديدة بكورونا بين أسرى "ريمون"

2021-01-22

الصحة الفلسطينيّة: 12 وفاة و494 إصابة جديدة بكورونا 
الصحة الفلسطينيّة: 12 وفاة و494 إصابة جديدة بكورونا 

2021-01-22

الأكثر قراءة

بايدن يوقع 15 أمرا رئاسيا ويتحدث عن الرسالة التي تركها ترامب

بايدن يوقع 15 أمرا رئاسيا ويتحدث عن الرسالة التي تركها ترامب

2021-01-21
البعنة: لائحة اتهام ضد قاتل 3 شبان عرب من الجليل

البعنة: لائحة اتهام ضد قاتل 3 شبان عرب من الجليل

2021-01-21
بغداد: 32 قتيلا و110 جرحى بتفجيرَين وإيعاز بإجراء تغييرات في الأجهزة الأمنيّة

بغداد: 32 قتيلا و110 جرحى بتفجيرَين وإيعاز بإجراء تغييرات في الأجهزة الأمنيّة

2021-01-21
فرص تمديد الإغلاق تتقلص: 220 وفاة بكورونا منذ مطلع الأسبوع

فرص تمديد الإغلاق تتقلص: 220 وفاة بكورونا منذ مطلع الأسبوع

2021-01-21
حالة الطقس: أجواء باردة رغم انحسار المنخفض الجوي

حالة الطقس: أجواء باردة رغم انحسار المنخفض الجوي

2021-01-21