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الضفة المحتلة: ممارسات استيطانية ومواجهات مع الجيش وجرف أراضٍ

تاريخ النشر: 23/01/2021 - 23:54

الضفة المحتلة: ممارسات استيطانية ومواجهات مع الجيش وجرف أراضٍ
(وفا)
عرب ٤٨
تحرير: طارق طه

سدّ مستوطنون، مساء السبت، مفترق "غوش عتصيون" جنوبي بيت لحم، وبحماية قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت مصادر محلية لـ"وفا" بأن مستوطنين احتشدوا على مفترق "غوش عتصيون"، رافعين الأعلام الإسرائيلية، وأغلقوه أمام حركة مركبات المواطنين من وإلى محافظة الخليل.

وفي سياق متصل، اندلعت، مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة بيت فجار جنوبي بيت لحم.

وأفادت المصادر بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة وأمطرت منازل المواطنين بقنابل الغاز المسيل للدموع.

وأضاف أن قوات الاحتلال استولت على تسجيلات كاميرات المراقبة من المحال التجارية.

وفي سياق آخر، جرفت مركبات الاحتلال، مساء السبت، أراضٍ في قرية المعصرة جنوبي بيت لحم.

وأفاد مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم، حسن بريجية لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال جرفت أراضي المواطن سليمان موسى بريجية قرب مستوطنة "مجدال عوز" المقامة على أراضي بلدة بيت فجار، وتبلغ مساحتها ثلاثة دونمات.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#استيطان
#الاحتلال
#مواجهات
#مستوطنون

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