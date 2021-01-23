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القدس المحتلة: 3 وفيات بكورونا الجمعة والسبت وانخفاض بالإصابات

تاريخ النشر: 23/01/2021 - 23:28

القدس المحتلة: 3 وفيات بكورونا الجمعة والسبت وانخفاض بالإصابات
(أ ب)
عرب ٤٨
تحرير: طارق طه

سجلت مدينة القدس المحتلة يومي الجمعة والسبت، 3 حالات وفاة جديدة في ظل استمرار تفشي فيروس كورونا، وفق ما أعلن د. علي الجبريني.

وقال الجبريني إن "الوفيات سجلت في حي رأس العامود، وبيت حنينا وحي عناتا، وبذلك يرتفع عدد الوفيات المسجلة إلى 185 حالة".

وقال الطبيب الجبريني إنه "تم تسجيل 45 إصابة كورونا جديدة يوم الخميس، و32 إصابة أمس الجمعة، و48 إصابة جديدة اليوم السبت".

ونوه الطبيب المقدسي إلى صعوبة المرحلة الحالية فيما يخص الإصابات الخطيرة التي تعالج بالمستشفيات.

وقال الجبريني إنه "رغم تواصل حملة اللقاحات والفحوصات، إلا أننا نتمنى على المواطنين المقدسيين الالتزام بالتعليمات الصحية لأننا لا زلنا نشاهد أرقاما ومعدلات مرتفعة من الإصابة، متمنيا أن تحقق حملة اللقاحات في مراكز وصناديق المرضى والمستشفيات نقلة مهمة تساهم في تقليص عدد الإصابات".

وتم تسجيل 130 حالة شفاء، وفي هذا ينخفض مجمل عدد الإصابات النشطة في المدينة المحتلة إلى 891 إصابة.

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