الصحة الفلسطينية: 14 وفاة بكورونا و467 إصابة جديدة

أعلنت وزارة الصحة التابعة للحكومة الفلسطينية في رام الله، اليوم السبت، تسجيل 14 وفاة، و467 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الساعات الـ24 الماضية، مقابل تسجيل 686 حالة تعافٍ.

وأكدت وزيرة الصحة، مي كيلة، في التقرير اليومي للحالة الوبائية، أن حالات الوفاة الجديدة سجلت في محافظات: جنين - حالتان، الخليل - حالتان، رام الله والبيرة - حالة واحدة، بيت لحم - حالة واحدة، طوباس - حالة واحدة، قطاع غزة - 6 حالات، ضواحي القدس - حالة واحدة.

وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: طولكرم - 22، سلفيت - 9، ضواحي القدس - 17، جنين - 18، نابلس - 31، رام الله والبيرة - 55، بيت لحم - 11، الخليل - 13، أريحا والأغوار - حالة واحدة، قلقيلية - ثلاث حالات، طوباس - حالة واحدة، قطاع غزة - 268، لافتة إلى أنه تم إجراء 3,069 فحصا.

وأوضحت وزيرة الصحة أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 93.3%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 5.6%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

ولفتت كيلة إلى وجود 73 مصابا في غرف العناية المكثفة، بينهم 19 موصولون على أجهزة التنفس الاصطناعي.

وفي وقت سابق، اليوم، أعلنت السلطات الصحية في قطاع غزة، تسجيل 6 وفيات و268 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، بعد إجراء 2,228 فحصًا مخبريًا خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأظهرت الأرقام الرسمية الواردة في التقرير اليومي للسلطات الصحية في غزة حول مُستجدات كورونا، تعافي 345 مصابًا بالفيروس؛ ما يرفع إجمالي المتعافين إلى 43,651 حالة.

وذكرت أنّ إجمالي مصابي كورونا في القطاع بلغ 49,455 حالة، بينها 5,297 حالة نشطة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 507 حالة وفاة.

وبيّنت أنّ إجمالي الحالات المصابة بكورونا والتي تحتاج رعاية طبية في المستشفى بلغ 127 حالة، من بينها 64 حالة خطيرة وحرجة.

والخميس، أعلنت وزارة الداخلية الفلسطينية في قطاع غزة، تخفيف القيود المفروضة بسبب فيروس كورونا يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع.

وقال متحدث الوزارة إياد البزم، في بيان، إنه "تقرر يومي الجمعة والسبت السماح للمواطنين بالتحرك الراجل دون استخدام وسائل المواصلات، وأداء الصلوات بالمساجد بما فيها صلاة الجمعة، والسماح بعمل المخابز والصيدليات".

وأبقت الوزارة في هذين اليومين على استمرار إغلاق المحال التجارية والأسواق، واستمرار منع حركة المركبات، مع مواصلة العمل بالإغلاق الليلي بقية أيام الأسبوع، حسب البيان.

وكانت هذه القيود جرى فرضها، منذ 3 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، ضمن تدابير مكافحة الفيروس.