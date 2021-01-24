بظل التقييدات: وفاة و189 إصابة جديدة بكورونا بغزة

توفي شخص متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد في قطاع غزة، فيما تم تسجيل حالة وفاة و189 إصابة جديدة بالفيروس، وتعافي 315 حالة، خلال الـ24 ساعة الماضية، بحسب ما أعلنت الصحة بغزة، اليوم الأحد.

وأفادت الصحة في موجز التقرير الوبائي اليومي لفيروس كورونا في قطاع غزة، أنه جرى إجراء 2137 فحصا مخبريا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكر التقرير أن إجمالي تراكمي للمصابين بلغ 49644، فيما بلغ إجمالي الحالات النشطة 5170 حالة، بينما إجمالي المتعافين 43966 حالة

ولفتت الصحة إلى أن إجمالي الوفيات 508 حالة وفاة، فيما وصل إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 139، وارتفع إجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 68.

إلى ذلك، أكد المتحدث باسم وزارة الصحة في السلطة الفلسطينية، كمال الشخرة، انخفاض نسبة الإشغال داخل المراكز العلاجية لمرضى فيروس كورونا إلى 40%.

وقال الشخرة في تصريحات صحفية إن عدد الإصابات الفعلي بالفيروس غير معروف بسبب عزوف بعض المواطنين عن إجراء الفحص.

وأوضح أن الإغلاق المفروض له أثر واضح في خفض عدد الإصابات والوفيات بفعل التزام المواطنين الكبير بقرارات الحكومة بهذا الشأن.

وفيما يتعلق باكتشاف 17 إصابة بالسلالة البريطانية المتحورة من فيروس كورونا في محيط مدينة القدس المحتلة، أشار الشخرة إلى أن الوزارة ستأخذ عينات من المصابين، وستجري فحوصات في جميع المحافظات لمعرفة ما إذا كان هناك حالات مشابهة في أماكن أخرى، كون هذه السلالة تتميز بسرعة انتشارها، وتصيب فئات عمرية أوسع.