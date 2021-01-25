اقتحامات واعتقالات بالضفة طالت 12 فلسطينيا

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الإثنين، عددا من المواطنين من الضفة الغربية، كما سلمت آخرين إشعارات لمراجعة مخابرات الاحتلال.

وأفاد نادي الأسير باعتقال الاحتلال 12 مواطنا خلال مداهمات بالضفة، حيث جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية بحجة المشاركة في أعمال مقاومة شعبية.

وتنفذ قوات الاحتلال حملات دهم وتفتيش يومية لمناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلة، لاعتقال وإرهاب المواطنين وتخريب محتويات منازلهم.

في محافظة بيت لحم اعتقلت قوات الاحتلال شقيقين من مخيم الدهيشة.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشقيقين مهند، ورامي فهمي قوار، بعد دهم منزل ذويهما، وتفتيشه.

بينما في محافظة رام الله، اقتحمت آليات الاحتلال بلدة بير زيت، واعتقلت الشاب ثائر وشحه من منزله.

وفي بلدة بيت ريما اعتقلت قوات الاحتلال الطالب في جامعة بيرزيت عمر الريماوي، بعد مداهمة منزله في البلدة.

وفي ذات السياق، داهمت آليات الاحتلال مدينة الخليل وسلمت عدة شبان استدعاءات لمراجعة سلطات الاحتلال.

وكانت قوة للاحتلال قد اعتقلت الشاب سليم رجوب على حاجز في مدينة الخليل.

وداهمت قوات الاحتلال المدينة، واقتحمت عدة أحياء فيها، وسلمت كلا من: احمد ياسر الشرباتي، وانس صدقي الجعبة، ومحمد رضوان الهشلمون، وطالب الدويك، ويوسف سلهب التميمي، وطارق الدويك، بلاغات لمراجعة مخابراتها، عقب تفتيش منازلهم.

كما داهمت قوات الاحتلال عدة أحياء في الخليل، ونصبت حواجزها العسكرية على مداخل بلدتي سعير وحلحول، والظاهرية ويطا والسموع، وفتشت مركبات المواطنين ودققت في بطاقاتهم الشخصية، ما تسبب في إعاقة تنقلهم.