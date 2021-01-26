الصحة الفلسطينية: 10 وفيات و660 إصابة كورونا جديدة

سجلت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، 10 حالات وفاة و660 إصابة جديدة بكورونا و913 حالة تعافٍ جديدة خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وقالت وزيرة الصحة، مي الكيلة، في التقرير الوبائي حول فيروس كورونا في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، إنه "تم تسجيل 10 وفيات، موزعة على النحو التالي: (حالتا وفاة في الخليل، وقطاع غزة 5 وفيات، ومدينة القدس 3)".

وأشارت الكيلة إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "سلفيت (22)، نابلس (71)، ضواحي القدس (28)، طوباس (18)، بيت لحم (25)، رام الله والبيرة (76)، طولكرم (13)، قلقيلية (5)، الخليل (22)، جنين (12)، أريحا والأغوار (3)، قطاع غزة (214)، مدينة القدس (151)".

وأضافت الوزيرة أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: " سلفيت (19)، نابلس (24)، ضواحي القدس (0)، طوباس (15)، بيت لحم (19)، رام الله والبيرة (49)، طولكرم (20)، قلقيلية (10)، الخليل (24)، جنين (18)، أريحا والأغوار (7)، قطاع غزة (435)، مدينة القدس (273)".

وقالت، إن "نسبة التعافي من كورونا في فلسطين بلغت 93.7%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 5.2%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات".

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 66 مريضًا في غرف العناية المكثفة، بينهم 16 مريضًا على أجهزة التنفس الاصطناعي.