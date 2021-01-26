منظمة التحرير ترحب بإعادة فتح بعثتها في واشنطن

أعربت منظمة التحرير الفلسطينية، الثلاثاء، عن ترحيبها بقرار الإدارة الأميركية، إعادة فتح مقر بعثة المنظمة في واشنطن.

وقال عضو اللجنة التنفيذية للمنظمة، أحمد مجدلاني، إن الخطوة الأميركية "إيجابية وجيدة، وتعكس جدية الإدارة الجديدة في تصحيح أخطاء الإدارة السابقة (إدارة ترامب)".

وأضاف أن ذلك "يعكس أيضا موقف الإدارة الجديدة من عملية السلام على أساس حل الدولتين والمفاوضات، وتجنب أي خطوات أحادية الجانب".

واعتبر مجدلاني أنه "يمكن البناء على الخطوة الأميركية من أجل عملية سياسية في إطار رعاية دولية متعددة الأطراف".

وأشار أنه "يجري التحضير لمكالمة رسمية بين الرئيسين، الفلسطيني محمود عباس، والأميركي جو بايدن"، آملا أن تتم في القريب العاجل.

وفي وقت سابق، قال القائم بأعمال المبعوث الأميركي لدى الأمم المتحدة، ريتشارد ميلز، في جلسة مجلس الأمن، إن بايدن "يعتزم إعادة الدعم للفلسطينيين واتخاذ خطوات لإعادة فتح البعثات الدبلوماسية التي أغلقتها إدارة ترامب".

وفي تشرين الثاني/ نوفمبر 2017، أعلن ترامب إغلاق مكاتب بعثة منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن.

وهوت العلاقات الأميركية الفلسطينية إلى الحضيض، بعد قرار ترامب في 2017 المتعلق بالاعتراف بالقدس المحتلة عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأميركية من تل أبيب إليها، ثم قطع واشنطن في العام التالي مساعداتها المالية لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا".