الصحة الفلسطينية: 5 وفيات و608 إصابة كورونا جديدة

سجلت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، 5 حالات وفاة و608 إصابات جديدة بفيروس كورونا و655 حالة تعافٍ خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت وزيرة الصحة، مي الكيلة، في التقرير الوبائي اليومي، أنه تم تسجيل 3 حالات وفاة في الضفة الغربية "أريحا والأغوار 1، رام الله والبيرة 1، نابلس 1"، وحالتي وفاة في قطاع غزة.

وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "سلفيت (24)، نابلس (67)، ضواحي القدس (16)، طوباس (5)، بيت لحم (16)، رام الله والبيرة (65)، طولكرم (17)، قلقيلية (4)، الخليل (37)، جنين (22)، أريحا والأغوار (3)"، قطاع غزة (327).

وأضافت الكيلة أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "سلفيت (15)، نابلس (40)، ضواحي القدس (39)، طوباس (20)، بيت لحم (27)، رام الله والبيرة (36)، طولكرم (36)، قلقيلية (19)، الخليل (39)، جنين (19)، أريحا والأغوار (0)"، قطاع غزة (365).

وبينت أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 بلغت 93.8%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 5.1%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

وحول الأوضاع الصحية للمصابين، لفتت وزيرة الصحة إلى وجود 61 مصابا في غرف العناية المكثفة، بينهم 18 مريضًا موصولون بأجهزة التنفس الاصطناعي.