كورونا: 4 وفيات و150 إصابة في القدس خلال يومين

سجلت القدس المحتلة 4 حالات وفاة خلال يومين في سلوان وراس العامود وجبل المكبر، ليرتفع مجمل الوفيات إلى 192 حالة منذ بداية انتشار الفيروس.

وقال د. علي الجبريني إن "الإصابات الجديدة في اليومين الأخيرين بلغت 150، بينها 82 إصابة بالأمس و68 إصابة اليوم".

وأضاف أن "عدد الحالات النشطة في القدس بلغ 834، وذلك بعد تسجيل 82 حالة شفاء خلال اليومين الماضيين.

وأشار إلى أن "الحالة الوبائية الخاصة بالمرضى الذين يتلقون العلاج في المستشفيات شهدت ارتفاعا إذ بلغ عددهم 64 مريضا".

وناشد الجبريني المواطنين "بضرورة الالتزام بالتعليمات الصحية، وفي مقدمتها ارتداء الكمامات حتى أولئك الذين تلقوا التطعيم، الحرص على التباعد الاجتماعي ومواصلة التعقيم والنظافة".