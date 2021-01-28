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الإبقاء على الإغلاق بنهاية الأسبوع: وفاتان و264 إصابة بكورونا بغزة

تاريخ النشر: 28/01/2021 - 11:30

الإبقاء على الإغلاق بنهاية الأسبوع: وفاتان و264 إصابة بكورونا بغزة
الإبقاء على الإغلاق بنهاية الأسبوع (أ.ب)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

أعلنت وزارة الصحة في غز صباح اليوم الخميس، عن تسجيل حالتي وفاة، و264 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في قطاع غزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وذكرت الوزارة بالتقرير اليومي الذي يرصد الحالة الوبائية بغزة، أنها أجرت 2065 فحصا مخبريا خلال الـ 24 ساعة الماضية، بينما سجلت تعافي 400 حالة جديدة من مصابي كورونا.

وبلغ إجمالي تراكمي للمصابين 50639، منهم 4544 حالة نشطة، فيما بلغ إجمالي المتعافين 45578 حالة.

وأفادت وزارة الصحة في تقريرها أن إجمالي الوفيات بلغ 517، بينما وصل إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى إلى 91 حالة، بينهم 44 حالة بين خطيرة وحرجة.

ولا يزال العمل في قطاع غزة قائما بالإجراءات الوقائية التي جرى تخفيفها، وتشمل منع التجمعات والأفراح وبيوت العزاء، وكذلك إغلاق القطاع ليلا عند الساعة الثامنة مساء، مع استمرار إغلاق الجامعات على أن تفتح المدارس لطلبة المرحلة الثانوية بعد أن كانت مقتصرة على طلبة الابتدائية منذ أسبوعين، وكذلك تنظيم حركة المولات التجارية، ومنع الأسواق الشعبية.

إلى ذلك، تقترب الجهات المسؤولة في قطاع غزة من إنهاء عملية الإغلاق يومي الجمعة والسبت، لكن دون رفع إجراءات الوقاية من تفشي فيروس كورونا، بالرغم من وجود توجه في الضفة الغربية لتشديد الإجراءات، بسبب اكتشاف حالات مصابة بالفيروس المتحور.

وقال رئيس المكتب الإعلامي الحكومي، سلامة معروف، إن موضوع الإغلاق يومي الجمعة والسبت حتى لو تم الانتهاء منه لا يعني العودة للحياة الطبيعية، وإنه لا يمكن عودة الأمور لشكلها الاعتيادي والعودة للحياة بصورتها الطبيعية.

وبين أن "هناك حالة استقرار في الحالة الوبائية تجعلنا قريبين جدا من إنهاء إغلاق يومي الجمعة والسبت مع ضرورة التزام المواطن بالإجراءات الاحترازية”. وتابع “العودة للحياة بصورتها الطبيعية تعني ارتفاعا واضحا في كل مؤشرات الحالة الوبائية".

وبسبب تفشي الوباء، أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، عن تعليمات وترتيبات فنية لإنهاء الفصل الدراسي الأول في مدارسها في قطاع غزة.

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#فيروس كورونا
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#وفيات كورونا
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#وزارة الصحة

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