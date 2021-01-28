مواجهات واعتقالات بالضفة والقدس

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي بساعات الليل وفجر اليوم الخميس، حملة مداهمات واقتحامات في مناطق مختلفة بالضفة الغربية والقدس المحتلتين، تخللها اعتقال عددا من الشبان، فيما اندلعت مواجهات في بعض المناطق.

وأفاد نادي الأسير باعتقال الاحتلال 16 فلسطينيا من الضفة، حيث جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية بحجة المشاركة في أعمال مقاومة شعبية ضد المستوطنين وجنود الاحتلال.

وتواصل قوات الاحتلال عمليات دهم وتفتيش يومية بمناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس، لاعتقال وإرهاب المواطنين وتخريب محتويات منازلهم.

ومن محافظة رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال محمد أحمد عطا شراكة، ومحمود محمد الغليظ، ومحمد رائد مصاروة بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها في مخيم الجلزون.

وفي محافظة القدس، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، 4 شبان من بلدة حزما.

وأفاد نادي الأسير بأن قوات الاحتلال اعتقلت من حزما محمد حسين الخطيب، وعلي ياسر الخطيب، ووليد سالم الخطيب، ومحمد حمزة مبارك، بعد مداهمة منازل ذويهم وتفتيشها والعبث بمحتوياتها.

بينما في بلدة العيسوية، أوضح شهود عيان أن قوات الاحتلال اقتحمت عدة أحياء سكنية في البلدة، واعتقلت أحد الشبان بعد توقيفه في البلدة، ثم اقتحمت منزلا واعتقلت الشاب بلال محمود.

وأطلقت قوات الاحتلال القنابل والأعيرة المطاطية، فيما رد الشبان بإلقاء المفرقعات باتجاه القوات.

في محافظة نابلس، اقتحمت قوات عدة بلدات في المحافظة، وداهمت عددا من المنازل وفتشتها.

وقال مواطنون إن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة عصيرة الشمالية وداهمت منازل باسم الشولي، ومهند شراقة، وعزيز الشولي.

وجرى اقتحام بلدة قصرة، واندلعت مواجهات على مدخل بلدة بيتا، واقتحام عدة منازل في البلدة وتفتيشها والعبث في محتوياتها، عرف منها: أحمد يوسف عودة، وعبد الهادي يوسف عودة، ورأفت يوسف عودة، وايهاب يوسف عودة.

وفي سياق آخر، اقتحمت مجموعة من المستوطنين منطقة المسعودية التاريخية، التابعة لأراضي قرية برقة.

واعتقلت قوات الاحتلال الشاب يحيى وائل شبيطة، بعد دهم منزله وتفتيشه في بلدة عزون في محافظة

بينما من محافظة بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال يوسف هشام عرفة، بعد دهم منزل ذويه، وتفتيشه بمخيم الدهيشة.

وعقب اقتحام المخيم اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال التي أطلقت قنابل الغاز والصوت، دون إصابات.

وفي منطقة العساكرة، داهمت قوات الاحتلال منازل المواطنين أحمد، وشادي وعوض عساكرة، وفتشتها وعبثت بمحتوياتها دون أن تعتقل أحدا من القاطنين.