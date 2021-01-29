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الأسبوع المقبل: تحويل 5 آلاف لقاح كورونا للسلطة الفلسطينية

تاريخ النشر: 29/01/2021 - 19:10

الأسبوع المقبل: تحويل 5 آلاف لقاح كورونا للسلطة الفلسطينية
من أحد المشافي (أ ب أ)
عرب ٤٨
تحرير: أحمد دراوشة

يعتزم الاحتلال الإسرائيلي تحويل 5000 وجبة لقاح "فايزر" ضد فيروس كورونا للسلطة الفلسطينيّة، بحسب ما ذكر موقع "واينت"، اليوم، الجمعة.

وقدّر مسؤولون إسرائيليّون لموقع "واللا" أن يصل عدد اللقاحات المحوّلة إلى عشرين ألفًا، لإعطائها للطواقم الطبيّة.

ومن المقرّر أن تحوّل اللقاحات مطلع الأسبوع المقبل، وستوزّع على أفراد الطواقم الطبيّة.

ومن غير الواضح، إلى الآن، إن كان جزء من هذه اللقاحات سيُحوّل إلى المشافي في قطاع غزّة أو لا.

وانتقدت دول عدّة، خلال الفترة الماضية، امتناع الاحتلال الإسرائيلي عن تزويد الفلسطينيّين بلقاح كورونا.

كما طالبت وزارة الشؤون الخارجية والمغتربين في السلطة الفلسطينية، مطلع الشهر الجاري، إسرائيل بتوفير لقاحات فيروس كورونا للفلسطينيين، باعتبار ذلك من واجباتها كقوة احتلال.

وقالت الوزارة، في بيان، إن من "واجبات إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال بتوفير لقاحات ضد كورونا للشعب الفلسطيني، في الوقت الذي توفر فيه هذه اللقاحات لمواطنيها وتتجاهل واجباتها كقوة احتلال".

واعتبرت الوزارة أن إسرائيل تمارس تمييزًا عنصريًا ضد الشعب الفلسطيني وتحرمه من حقه بالصحة، وتحاول أن تعفي نفسها من واجباتها وترمي بالمسؤولية كاملة على الحكومة الفلسطينية.

وأضافت الوزارة أن "بحث القيادة الفلسطينية عن توفير اللقاحات من مصادره المختلفة، لا يعفي إسرائيل من مسؤولياتها تجاه الشعب الفلسطيني في تقديم اللقاحات استنادًا إلى واجباتها بناء على قواعد القانون الإنساني الدولي واتفاقيات جنيف".

وطالبت وزارة الخارجية الفلسطينية المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل في تحمل مسؤولياتها وخاصة المادة 56 من اتفاقية جنيف الرابعة، التي أكّدت أن على قوة الاحتلال واجب ضمان "اعتماد وتطبيق الإجراءات الوقائية اللازمة لمكافحة انتشار الأمراض المعدية والأوبئة".

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#فيروس كورونا
#لقاح كورونا
#السلطة الفلسطينية
#إسرائيل
#الاحتلال

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