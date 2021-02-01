الاحتلال بالضفة: اعتقالات ومداهمات وانتهاكات

شنّت قوات الاحتلال عدّة هجمات على الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، صباح اليوم الإثنين، ونفّذت اقتحامات وانتهاكات واعتقالات في منطاق مختلفة.

هدمت جرافات الاحتلال، صباح اليوم الإثنين، منشآت زراعية في خربة حمصة الفوقا بالأغوار الشمالية.

وقال الناشط الحقوقي عارف دراغمة، إن "قوة عسكرية اقتحمت المنطقة برفقة جرافات وشاحنات وبدأت بحملة هدم لمنشآت السكان، فيما أكد مسؤول ملف الأغوار بمحافظة طوباس، معتز بشارات، أن قوات الاحتلال هدمت حتى الآن خياما تعود لكل من حرب سليمان أبو الكباش، ومحمد سليمان أبو الكباش، ووليد سليمان أبو الكباش، كما تم الاستيلاء على سيارة خاصة، وما زالت العملية مستمرة".

ويذكر أن خربة حمصة الفوقا تعرضت لعمليات هدم واسعة طالت غالبية المنشآت فيها مطلع شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.

وفي سياق آخر، أصيب، صباح اليوم، فلسطينيين من بلدة عرابة، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، أثناء تواجدهما قرب جدار الفصل العنصري، بمحاذاة بلدة برطعة جنوب غربي جنين.

(وفا)

وذكرت مصادر محلية لـ"وفا"، أن |قوات الاحتلال أطلقت النار على المواطنين أثناء تواجدهما في المنطقة المذكورة، ما أدى إلى إصابة أحدهما بالرصاص في قدميه، ونقل إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما لا تزال قوات الاحتلال تحتجز الشاب الآخر لديها|.

وعلى صلة، أصيب عدة فلسطينيين بحالات اختناق اليوم الإثنين، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال اقتحامها بلدة جبع جنوبي جنين.

وقالت مصادر محلية لـ"وفا"، إن المواجهات تركزت في منطقة عين الجوزة في البلدة، حيث أطلق جنود الاحتلال الرصاص وقنابل الغاز المسيل للدموع باتجاه الشبان، ما أدى إلى إصابة عدد منهم بحالات اختناق.

وأوضحت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال استولت على صهريج مياه من أحد المنازل يعود للمواطن فهد فتحي فشافشة.

وفي السياق ذاته، اقتحمت قوات الإحتلال بلدة اليامون وداهمت منزل المواطن كامل الجعبري، وعبثت بمحتوياته. وأشارت مصادر محلية إلى أنه جرى نقل المواطن الجعبري إلى المستشفى نتيجة تردي وضعه الصحي عقب إقتحام جنود الاحتلال منزله بطريقه وحشية.

واعتقلت قوات الاحتلال، صباح الإثنين، مواطنين من محافظة الخليل، جنوبي الضفة الغربية.

وأفادت مصادر أمنية ومحلية لــ"وفا"، بأن قوات الاحتلال اعتقلت من مدينة الخليل الشاب، عبد الحليم شريف محمد عبد الحليم العويوي (20عاما)، بعد اقتحام منزله في حي عين سارة، واحتجاز هواتف عائلته الخلوية والعبث بمحتويات منزلهم.

وأفادت المصادر ذاتها، بأن قوات الاحتلال اقتحمت حي ناقة نوح ببلدة دورا جنوب الخليل، واعتقلت الشاب لؤي منجد قزاز (25 عاما)، بعد تفتيش منزله وتخريب محتوياته، واقتادته إلى جهة غير معلومة.

في السياق ذاته، نصبت قوات الاحتلال عدة حواجز عسكرية على مداخل مدينة الخليل الشمالية والجنوبية، ومداخل بلدتي سعير وحلحول، وأوقفت مركبات المواطنين، وفتشتها، ودققت في بطاقات راكبيها، ما تسبب في إعاقة تنقلهم.

واعتقلت قوات الاحتلال، شابا من طولكرم. وذكر نادي الأسير في طولكرم لـ"وفا"، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب محمد أبو شنب (25 عاما)، بعد أن داهمت منزله في الحي الشرقي للمدينة.