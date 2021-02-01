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الصحة الفلسطينية: 11 وفاة و586 إصابة كورونا جديدة

تاريخ النشر: 01/02/2021 - 13:13

الصحة الفلسطينية: 11 وفاة و586 إصابة كورونا جديدة
(أ ب أ)
عرب ٤٨
تحرير: طارق طه

سجلت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الإثنين، 11 حالة وفاة و586 إصابة كورونا جديدة، و768 حالة تعاف خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت وزيرة الصحة، مي الكيلة، في التقرير الوبائي اليومي، أنه تم تسجيل 7 حالات وفاة في الضفة الغربية " بيت لحم 1، طولكرم 1، ضواحي القدس 1، نابلس 1، رام الله والبيرة 2، جنين 1"، مدينة القدس 4.

وأشارت الكيلة إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "سلفيت (24)، بيت لحم (40)، طولكرم (18)، طوباس (12)، أريحا والأغوار (6)، ضواحي القدس (14)، نابلس (44)، الخليل (34)، رام الله والبيرة (55)، جنين (16)، قلقيلية (3)"، قطاع غزة (215)، مدينة القدس (105).

وأضافت أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "سلفيت (13)، بيت لحم (33)، طولكرم (31)، طوباس (30)، أريحا والأغوار (3)، ضواحي القدس (28)، نابلس (67)، الخليل (19)، رام الله والبيرة (63)، جنين (11)، قلقيلية (16)"، قطاع غزة (314)، مدينة القدس (140).

وبينت أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 بلغت 94.0%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 4.9%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

وحول الأوضاع الصحية للمصابين، لفتت وزيرة الصحة إلى وجود 54 مصابا في غرف العناية المكثفة، بينهم 17 موصولون بأجهزة التنفس الاصطناعي.

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