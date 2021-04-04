لجنة الانتخابات: قبول طلبات جميع القوائم المترشحة للتشريعي

أعلنت لجنة الانتخابات المركزية عن قبول طلبات ترشح ست قوائم انتخابية مرشحة للانتخابات التشريعية، لتستكمل بذلك قبول طلبات جميع القوائم التي تقدمت بطلبات ترشح وعددها الكلي 36 قائمة انتخابية، حيث لم ترفض اللجنة أي قائمة.

وقال المدير التنفيذي للجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية، هشام كحيل، إن القوائم الانتخابية ستنشر بأسماء مرشحيها وشعاراتها الثلاثاء المقبل، وذلك لمدة ثلاثة أيام.

وأضاف، أنه خلال هذه الفترة سيتم تقديم الاعتراضات بحق أي من الأسماء او القوائم، على أن تكون مبنية على أدلة وبراهين.

وأشارت اللجنة إلى أن القوائم التي قبلت اليوم سيبلغ منسقوها رسميا بذلك.

ومن المقرر أن تعلن اللجنة صباح يوم الثلاثاء المقبل، القائمة الأولية للقوائم والمرشحين عبر موقعها الالكتروني وفي مكاتبها المختلفة ولمدة ثلاثة أيام متتالية.

وتنوه اللجنة للقوائم الانتخابية أن رقم تسجيلها لدى لجنة الانتخابات، والمشار إليه في اشعاري الاستلام والقبول، هو خاص برقم طلبها لدى اللجنة ولغايات الأرشفة والتوثيق، وليس بالضرورة أن يكون هو ذاته رقم ترتيبها على ورقة الاقتراع، والذي قد يتغير في حال طرأ أي انسحابات للقوائم، مشيرة أن هذا الرقم يصبح ثابتا بعد انتهاء مدة الانسحاب القانونية للقوائم الانتخابية والتي تنتهي يوم 29/4/2021.

من جهة أخرى، تؤكد لجنة الانتخابات بأنه وفي هذه المرحلة، وبعد انتهاء فترة الترشح، لا يمكن إجراء أي تغيير أو تعديل على بيانات وأسماء المترشحين داخل القوائم بحيث يمنع الانسحاب أو الاستبدال أو الاضافة، ولكن يمكن وحتى تاريخ 29 من نيسان/أبريل الجاري انسحاب أي قائمة مرشحة، وذلك وفق إجراءات اللجنة المعتمدة والمعلن عنها سابقا.