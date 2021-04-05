اعتقالات بالضفة والقدس ومواجهات بالخليل

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الإثنين، حملة دهم واعتقال في مناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلتين، تخللها اعتقال عددا من المواطنين، فيما تم استهداف موقع عسكري للاحتلال في مدينة الخليل.

وتشهد مناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس يوميا اقتحامات ليلية، يتخللها دهم وتفتيش منازل وتخريب محتوياتها، وإرهاب ساكنيها خاصة من النساء والأطفال.

ففي محافظة القدس اقتحمت قوات الاحتلال بلدة العيسوية، واعتقلت الشاب فيصل لؤي عبيد ووالده لؤي، والشاب محمد وليد عبيد، بعد تفتيش منازلهم في حي عبيد، وتخريب محتوياته.

كما اقتحمت قوات الاحتلال مخيم قلنديا ودهمت عددا من المنازل وفتشتها وخربت في محتوياتها، واعتقلت الشبان: محمود إبراهيم عزمي مطير، وخالد محمد عزمي مطير، ومؤمن منصور ورامي منصور.

واقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال فجر اليوم منزلين في بلدة العيزرية يعودان لعائلة العجلوني وعاثت خرابا وفسادا فيهما.

وفي محافظة رام الله، اقتحمت قوات الاحتلال، بلدة كوبر، واقتحمت عددا من المنازل وعاثت فيها خرابا واعتقلت الشبان عاصم العبد ومحمد فهمي البرغوثي ووطن عاطف البرغوثي ومصطفى رائد البرغوثي.

ومن بين المنازل التي جرى اقتحامها في كوبر منزل الأسير المحرر عناد البرغوثي الذي أفرج عنه مطلع الشهر الماضي بعد اعتقال لخمس سنوات ونصف بتهمة الانتماء لحماس، وهو ابن شقيقة الأسير نائل البرغوثي.

كما اقتحمت قوات الاحتلال مخيم الجلزون واعتقلت الشاب شادي صافي.

وفي محافظة الخليل، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة سعير بمحافظة الخليل، واعتقلت الشاب سعد نمر حسين الفروخ من بلدة سعير، واقتادته الى جهة غير معلومة.

كما اندعت مواجهات في بعض المناطق عقب مداهمة قوات الاحتلال عدة أحياء في مدينة الخليل، ونصبت حواجزها العسكرية على مداخل بلدتي حلحول وسعير، وأوقفت مركبات المواطنين وفتشتها، ودققت في بطاقات ركابها، ما تسبب بإعاقة مرورهم.

وتمكن شبان من استهداف البرج العسكري الإسرائيلي المقام على مدخل بلدة بيت أمر بعبوة يدوية الصنع.

وأطلقت قوات الاحتلال الرصاص الحي تجاه الشبان الذين تمكنوا من الانسحاب دون إصابات.