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محمود عباس "بصحة جيدة" قبل الانتخابات الفلسطينية

تاريخ النشر: 07/04/2021 - 13:09

محمود عباس "بصحة جيدة" قبل الانتخابات الفلسطينية
الرئيس الفلسطيني، محمود عباس (وفا)
عرب ٤٨
تحرير: طارق طه

أعلن مقر الرئاسة الفلسطينية في رام الله، اليوم الأربعاء، أن "الرئيس الفلسطيني، محمود عبّاس، أجرى فحوصاته الطبيّة اللازمة في ألمانيا وهو يتمتع بصحة جيّدة، وسيعود إلى البلاد يوم غد الخميس".

والإثنين، كانت قد أقلّت طائرة مروحية أردنية، عباس من مدينة رام الله المحتلة، إلى العاصمة عمّان، قبل أن يتوجه إلى ألمانيا.

وفي سياق على صلة، أجرت "حماس"، أمس الثلاثاء، محادثات مع وفد من جهاز المخابرات العامة المصري، في قطاع غزة، حول ملف الانتخابات التشريعية الفلسطينية المقررة أيار/ مايو المقبل.

وفي هذا الصدد، نقلت صحيفة "العربي الجديد" عن "مصادر خاصة" قولها إن "الزيارة جاءت بشكل مفاجئ نتيجة الوضع الصحي للرئيس محمود عباس"، الذي سافر إلى ألمانيا لتلقي العلاج، مشيرة إلى أن "الوفد بحث مع فصائل قطاع غزة الحفاظ على الترتيبات الخاصة بالانتخابات التشريعية وفق ما تم التوافق عليه خلال اجتماعات القاهرة".

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#الرئيس الفلسطيني
#محمود عباس
#الانتخابات الفلسطينية
#حماس
#فتح

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