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عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى

تاريخ النشر: 08/04/2021 - 11:55

عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى
مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى (وفا)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

اقتحم عشرات المستوطنين باحات المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة، بحماية مشددة من الشرطة الإسرائيلية، صباح اليوم الخميس.

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة أن "86 مستوطنا متطرفا اقتحموا الأقصى على شكل مجموعات من جهة باب المغاربة، قبل أن يغادروه من باب السلسلة".

واستولى مستوطنون على ثلاث عمارات سكنية وقطعة أرض بمساحة عدة دونمات في سلوان، فجر اليوم.

ووفق مصادر محلية فإن العقارات الأربعة التي استولى عليها مستوطنون تقع في الحارة الوسطى، وتعود لعائلات أبو دياب وعواد وأبو صبيح، إذ سُربت إلى جمعية "عطيرت كوهنيم" الاستيطانية.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#القدس
#المسجد الأقصى
#اقتحامات
#مستوطنون

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