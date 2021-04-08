عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى

اقتحم عشرات المستوطنين باحات المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة، بحماية مشددة من الشرطة الإسرائيلية، صباح اليوم الخميس.

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة أن "86 مستوطنا متطرفا اقتحموا الأقصى على شكل مجموعات من جهة باب المغاربة، قبل أن يغادروه من باب السلسلة".

واستولى مستوطنون على ثلاث عمارات سكنية وقطعة أرض بمساحة عدة دونمات في سلوان، فجر اليوم.

ووفق مصادر محلية فإن العقارات الأربعة التي استولى عليها مستوطنون تقع في الحارة الوسطى، وتعود لعائلات أبو دياب وعواد وأبو صبيح، إذ سُربت إلى جمعية "عطيرت كوهنيم" الاستيطانية.