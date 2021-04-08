مواجهات واعتقالات بالضفة ومستوطنون يقتحمون مقامات كفل حارس

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية وفجر اليوم الخميس، عمليات دهم وتفتيش واعتقال لعدد من المواطنين في مناطق متفرقة بالضفة الغربية، اندلعت على إثرها مواجهات متفرقة، فيما اقتحم آلاف المستوطنين المقامات الإسلامية في كفل حارس.

وتشهد مناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلتين يوميا اقتحامات ليلية، يتخللها دهم وتفتيش منازل وتخريب محتوياتها، وإرهاب ساكنيها خاصة من النساء والأطفال.

وأفاد شهود عيان، بأن آلاف المستوطنين اقتحموا المقامات الإسلامية في بلدة كفل حارس شمال سلفيت، تحت حماية جنود الاحتلال، وقاموا بتدنيس المقامات الإسلامية، وأدوا صلوات تلمودية، وشعائر دينية.

وكثفت قوات الاحتلال من تواجدها وتشديداتها العسكرية على المدخل الرئيسي لبلدة كفل حارس ومنعت المواطنين من التنقل.

في محافظة جنين، شهدت بلدة قباطية مواجهات عنيفة عقب اقتحام قوات الاحتلال البلدة ودهم عدد من المنازل وتفتيشها والتخريب في محتوياتها.

واندلعت مواجهات في بلدة قباطية تخللها إطلاق نار كثيف على دوريات الاحتلال.

واقتحمت قوات الاحتلال منزل المواطن ساري جبر زكارنة في البلدة، وفتشته وخرّبت في محتوياته.

وتشهد محافظة جنين ومحيطها بشكل شبه يومي عشرات عمليات إطلاق النار والاشتباكات، خصوصًا داخل مخيم جنين وبلدة قباطية نتيجة حملات الاعتقال المستمرة بحق أفرادهم.

وفي محافظة نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب إبراهيم بشكار، بعد دهم وتفتيش منزله في حي المساكن الشعبية.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة بيت فوريك، وداهمت منازل أسرى محررين، وصادرت أموالا منها، وعرف من المنازل المداهمة منزل معروف خطاطبة ومحمد نصر الله حنني وفارس حنني.

وكان جنود الاحتلال قد اعتقلوا إمام مسجد المساكن الشعبية بنابلس الشيخ موسى المدفع، أثناء تواجده في القدس المحتلة.

وفي محافظة بيت لحم، اعتقلت قوة خاصة الأسير المحرر أنس إسماعيل موسى من بلدة الخضر، بعد دهم وتفتيش منزله.

كما واختطف مستعربون المواطن أشرف عبد الجبار الحسنات أثناء تواجده على مدخل مخيم الدهيشة.

وفي محافظة قلقيلية، اعتقلت قوات الاحتلال الشابين راجح غازي شبيطة ومحمد زهير عابد من بلدة عزون.

وفي محافظة رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال الشابين أدهم أبو عرقوب وخالد بعيرات، بعد دهم وتفتيش منزليهما.

وفي محافظة أريحا، اندلعت مواجهات عنيفة في مخيم عين السلطان، بعد اقتحام عدد كبير من مشاة الاحتلال للمخيم.

واقتحمت قوات الاحتلال المخيم وأطلقت وابلا من قنابل الصوت والغاز السام على المنازل، مما أدى إلى تكسير الشبابيك.

وأصيب عددا من المواطنين بالمواجهات التي اندلعت مع قوات الاحتلال في المخيم.