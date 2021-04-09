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كورونا في غزة: 11 وفاة و1683 إصابة جديدة

تاريخ النشر: 09/04/2021 - 13:39

كورونا في غزة: 11 وفاة و1683 إصابة جديدة
(أ ب)
عرب ٤٨
تحرير: ربيع سواعد

سجلت في قطاع غزة 11 حالة وفاة و1673 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الأخيرة، بعد فحص 4638 عينة وهو ما يشكل 36% من عدد العينات؛ وذلك وفقا لما أعلنت عنه وزارة الصحة.

وأكدت الصحة في بيانها اليومي "وفاة 11 مواطنا ليرتفع العدد إلى 661 حالة وفاة منذ بداية الجائحة".

وأشارت إلى تعافي 592 حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا، ما يرفع مجمل المتعافين إلى 60404.

وقالت إن "إجمالي تراكمي للمصابين 78980 إصابة فيما بلغ عدد الحالات النشطة 17915 حالة".

وأوضحت أن "مجمل الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 325 حالة فيما بلغ مجمل الحالات الخطيرة والحرجة 259 حالة".

هذا، ويستمر لليوم الثاني تشديد الإجراءات لمنع تفشي فيروس كورونا وتستمر حتى صباح الأحد وتشمل منع حركة المركبات ومنع التجوال الليلي.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#قطاع غزة
#كورونا
#فيروس كورونا

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