غزة: 6 وفيات و1479 إصابة جديدة بكورونا

توفي 6 أشخاص تأثرا بإصابتهم بفيروس كورونا المستجد في قطاع غزة، فيما شخصت 1479 إصابة جديدة بالفيروس، بعد إجراء 3849 فحصا مخبريا خلال الـ24 ساعة الماضي، وهو ما يعادل 38% من العينات، بحسب ما أعلنت الصحة بغزة، اليوم الأحد.

وبحسب التقرير الوبائي بشأن جائحة كورونا في القطاع، أكدت الصحة وفاة ستة مواطنين داخل المستشفيات ليرتفع العدد إلى 677 حالة وفاة منذ الإعلان عن انتشار الفيروس في آذار/مارس 2020.

وأشارت الصحة في تقريرها إلى تعافي 712 حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا، ما يرفع إجمالي المتعافين 61716 حالة.

وبلغ إجمالي تراكمي للمصابين 81523 إصابة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة 19130 حالة.

وذكرت الصحة أن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 379 حالة، فيما يبلغ اجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 274 حالة.

ووفقا لوزارة الصحة بغزة، فإن الإجراءات المشددة التي اتخذتها خلية الأزمة في القطاع يمكن أن تظهر نتائجها بعد أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع من التطبيق، متوقعة أن تصل ذروة الانتشار في العشرين من نيسان/ أبريل الجاري.

بدروها، قالت وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة، إن الأجهزة الشرطية كثفت جهودها بتشديد متابعة الالتزام بقرار منع حركة المركبات في قطاع غزة، لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وأوضحت الوزارة، أن شرطة المرور احتجزت 141 مركبة مخالفة لحظر الحركة، منها 21 دراجة نارية، وذلك خلال 24 ساعة الأخيرة.

وأشارت شرطة المرور أن حجز تلك المركبات سيستمر حتى صباح الأحد.

ودعا مدير إدارة المرور والنجدة بالشرطة العقيد تامر شحادة، المواطنين إلى الالتزام بالقرارات المتخذة حرصا على سلامتهم وسلامة المجتمع.

وأعلنت وزارة الداخلية في الأسبوع الماضي فرض قرار حظر حركة المركبات منذ مساء الأربعاء وحتى صباح اليوم الأحد، ضمن قرارات مواجهة ارتفاع الحالة الوبائية لفيروس كورونا.