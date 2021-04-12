اعتقال 24 فلسطينيا بالضفة والقدس بينهم قيادات في حماس

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية وفجر اليوم الإثنين، حملة اعتقالات واسعة في مناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلتين، طالت قيادات في حركة حماس وأسرى محررين بينهم بينهم أسيرة محررة من جنين.

وأفاد نادي الأسير باعتقال 24 فلسطينيا بينهم قيادات في حركة حماس، جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية بحجة المشاركة في أعمال مقاومة شعبية ضد المستوطنين وجنود الاحتلال.

وشهدت الفترة الأخيرة اعتقال قوات الاحتلال للعديد من قيادات حركة حماس وكواردها، تزامنا مع التحضير لإجراء الانتخابات التشريعية التي تم الاتفاق على إجرائها خلال الشهر القادم.

وتشهد مناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلتين يوميا اقتحامات ليلية، يتخللها دهم وتفتيش منازل وتخريب محتوياتها، وإرهاب ساكنيها خاصة من النساء والأطفال.

في محافظة الخليل اقتحمت قوات الاحتلال عدة أحياء في المدينة، واعتقلت ثلاثة من قيادات حركة حماس بعد دهم وتفتيش منازلهم فجرا.

وأفاد مركز إعلام الأسرى بأن قوات الاحتلال اعتقلت القادة في حماس أنس رصرص، وعمر القواسمي، والدكتور مصطفى شاور والذي يشغل رئيس رابطة علماء فلسطين.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الشاب محمد أبو ماريا من بيت أمر، وذلك بعد يومين من الإفراج عن والده المحرر وحيد أبو ماريا.

وفي محافظة جنين شمال الضفة الغربية، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة عرابة، واعتقلت الأسيرة المحررة والناشطة منى قعدان، بعد اقتحام وتفتيش منزلها.

كذلك اعتقلت قوات الاحتلال الشقيقين حمودة ورامز السمير، بعد دهم وتفتيش منزليهما في مدينة جنين.

وفي محافظة بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر حماد أحمد أبو مارية عن حاجز "الكونتينر" شمال شرق المدينة.

فيما شنت حملة اعتقالات بحق أسرى محررين في بلدة تقوع، وذلك بعد دهم منازل ذويهم، وتفتيشها.

واعتقلت قوات الاحتلال كلا من: محمد محمود العمور، ومهند نمر العمور، ومحمد ربحي العمور، وسفيان عودة الله العمور، ومحمد إبراهيم العمور ، وأنس عادل العمور، وعدي عزات العمور، ومحمود علي العمور، وشادي نايف العمور، وبراء رائد العمور.

وفي محافظة رام الله، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة دير جرير، واعتقلت الشاب محمود معالي، والمواطن عبد العليم علوي، والد الأسير معن علوي والذي اعتقل قبل أسبوع، وتم أيضا اعتقالهما بعد مداهمة منازل بالبلدة.

واقتحمت آليات الاحتلال العسكرية مدينة رام الله وقرية المغير، وسيرت آلياتها وجنود راجلين في المدينة.

وفي محافظة نابلس، رشق مجموعة من الشبان مركبة لأحد المستوطنين، قرب مفرق مستوطنة "يتسهار" المقامة على أراضي المواطنين جنوب نابلس، ما أدى لتحطيمها.

وفي السياق ذاته، اقتحمت قوات الاحتلال مدينة نابلس وتمركزت في شارع المطحنة لعدة ساعات.

وفي القدس المحتلة، اعتقلت قوة مستعربين تابعة للاحتلال الفتى آدم قراعين بعد الاعتداء عليه بالضرب المبرح في حي رأس العامود في بلدة سلوان.

واعتقلت قوات الاحتلال الشبان أحمد خويص، ومحمد الصياد، وتوفيق أبو سبيتان وجميعهم في العشرينات من العمر، بعد دهم وتفتيش منازلهم حي الطور.