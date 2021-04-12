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كورونا بغزة: 17 وفاة و1764 إصابة خلال 24 ساعة

تاريخ النشر: 12/04/2021 - 11:37

كورونا بغزة: 17 وفاة و1764 إصابة خلال 24 ساعة
إجراءات مشددة برمضان للحد من تفشي الفيروس (أ.ب)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

توفي 17 شخصا تأثرا بإصابتهم بفيروس كورونا المستجد في قطاع غزة، بينما تم تشخيص 1764إصابة، وتسجيل 820 حالة تعاف من الفيروس، بعد فحص 4700 عينات خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت الصحة، اليوم الإثنين، في تقريرها بشأن الحالة الوبائية بالقطاع، أن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى وصل إلى 391، بينهم 277 خطيرة وحرجة.

وأفاد التقرير بأن إجمالي المصابين بالفيروس وصل إلى 83287، بينهم 20057 حالة نشطة، و62536 متعافيا، و694 وفاة.

وأعلنت وزارة الصحة بغزة عن توفر الفحص السريع لفيروس كورونا مجانا في عدد من المستشفيات الأهلية، مؤكدة سعيها للعمل على توفيره في مزيد من المؤسسات من أجل التسهيل على المواطنين وتثبيط انتشار الوباء.

وبشأن التطعيمات، بينت الوزارة أن 31245 شخصًا تلقوا اللقاح حتى اليوم، فيما وصل إلى القطاع 81600 جرعة لقاح، تكفي 40800 شخص.

إلى ذلك، أصدرت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في قطاع غزة بيانًا حول الإجراءات لتهيئة المساجد لاستقبال شهر رمضان، وشددت على ضرورة تهيئة المساجد لاستقبال رمضان بتنفيذ حملة تنظيف وتعقيم شاملة لكافة مرافقها، ويكلف الأئمة وجميع العاملين في المساجد بمتابعة الالتزام بإجراءات الوقائية وتعليمات الوزارة.

ودعت إلى تشكيل فرق تطوعية بالتنسيق مع الجهات الفاعلة في المساجد لاستقبال المصلين والتأكد من التزامهم بالإجراءات خاصة ارتداء الكمامة، إحضار سجادة الصلاة، عدم المصافحة، والالتزام التام بالتباعد، بحيث لا تزيد نسبة الإشغال للمسجد عن 35% من السعة الأساسية.

وأكدت على ضرورة تجهيز الساحات المحيطة بالمساجد أو الساحات العامة لإقامة الصلاة فيها حال ضاقت المساجد بالمصلين، بالتنسيق مع مديريات الأوقاف في المحافظات والجهات ذات العلاقة وذلك لتجنب حدوث اكتظاظ في بعض المساجد التي لا يوجد بها سعة استيعابية كبيرة.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#كورونا في غزة
#كورونا في رمضان
#فيروس كورونا
#وفيات كورونا

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