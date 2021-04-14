الأقصى: الاحتلال يمنع إدخال وجبات الإفطار لليوم الثاني تواليًا

منعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، إدخال وجبات الإفطار للصائمين المتواجدين في باحات المسجد الأقصى المبارك، لليوم الثاني على التوالي، في خطوة تأتي بعد يوم من تعطيل سلطات الاحتلال مكبرات الصوت في المسجد، الأمر الذي عطل المآذن خلال صلاتي العشاء والتراويح.

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، بأن قوات الاحتلال منعت إدخال مئات وجبات الإفطار، التي توزَّع على المصلين الذين يفطرون في باحات المسجد الأقصى.

وكانت مواجهات قد اندلعت في ساعات الإفطار يوم أمس الثلاثاء، بعد أن منعت قوات الاحتلال، إدخال وجبات الإفطار إلى المسجد، كما منعت الصائمين من الإفطار في ساحة الغزالية المجاورة للسور الشرقي للمسجد.

مطالبة المجتمع الدولي بالتحرك لوقف الانتهاكات

في السياق، طالب البرلمان العربيّ، المجتمع الدولي بالتحرك العاجل، لوقف الانتهاكات التي ترتكبها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق المسجد الأقصى، وآخرها قطع أسلاك مكبرات الصوت عن مآذنه، أمس الثلاثاء.

وأدان رئيس البرلمان، عادل العسومي، في بيان أصدره اليوم، "الانتهاكات التي تقوم بها القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل) في المسجد الأقصى"، مؤكدا أنها "تمثل انتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولي وكافة قرارات الشرعية الدولية التي تؤكد على الوضعية التاريخية والقانونية الخاصة للمقدسات الدينية في دولة فلسطين، وتُجرم المساس بها أو انتهاك حرمتها".

واعتبر العسومي أن "إقدام الاحتلال على القيام بهذه الاعتداءات في أول أيام شهر رمضان المبارك الذي يكتسب خصوصية لدى العالم الإسلامي، يشكل استفزازا غير مقبول لمشاعر الملايين من المسلمين"، محملا الاحتلال "المسؤولية الكاملة عن التبعات المترتبة على هذه الاعتداءات".

وطالب "المجتمع الدولي بالتدخل العاجل، واتخاذ الإجراءات العملية الضرورية لإلزام سلطات الاحتلال بوقف انتهاكاتها المستمرة لحرمة المقدسات الدينية، وتوفير الحماية اللازمة لها إعمالا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وكافة مواثيق حقوق الإنسان العالمية التي تؤكد حرية العبادة واحترام المقدسات الدينية".