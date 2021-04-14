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الصحة الفلسطينية: 22 وفاة و1923 إصابة جديدة بكورونا

تاريخ النشر: 14/04/2021 - 13:56

الصحة الفلسطينية: 22 وفاة و1923 إصابة جديدة بكورونا
القدس المحتلة (وفا)
عرب ٤٨
تحرير: طارق طه

سجلت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، 22 وفاة و1923 إصابة جديدة بفيروس كورونا و2245 حالة تعافٍ خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت وزيرة الصحة، مي الكيلة، في التقرير اليومي للحالة الوبائية في فلسطين، إن الوفيات الجديدة سجلت على النحو التالي: طولكرم (2)، نابلس (3)، جنين (1)، رام الله والبيرة (1)، بيت لحم (4)، الخليل (1)، قطاع غزة (10).

وأضافت أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: طولكرم (60)، طوباس (23)، نابلس (143)، جنين (70)، أريحا والأغوار (16)، قلقيلية (17)، رام الله البيرة (94)، الخليل (52)، بيت لحم (16)، ضواحي القدس (3)، سلفيت (4)، مدينة غزة (1425)، لافتة إلى أنه تم إجراء 7275 فحصا.

وتابعت أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: طولكرم (142)، طوباس (31)، نابلس (215)، جنين (350)، أريحا والأغوار (10)، قلقيلية (57)، رام الله البيرة (136)، الخليل (215)، بيت لحم (39)، ضواحي القدس (18)، سلفيت (32)، مدينة غزة (1000).

ولفتت الكيلة إلى أن "نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 88.2%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 10.8%، ونسبة الوفيات 1.0% من مجمل الإصابات".

وأكدت وزيرة الصحة وجود 180 مصابا بكورونا في غرف العناية المكثفة، بينهم 57 موصولون على أجهزة التنفس الاصطناعي، فيما يعالج في مراكز وأقسام مستشفيات الضفة 530 مصابا.

وفيما يخص المواطنين الذين تلقوا الطعومات المضادة للفيروس، أوضحت أن عددهم الإجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة بلغ 153,911، بينهم 19,940 تلقوا الجرعتين من اللقاح.

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