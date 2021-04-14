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كورونا بغزة: 10 وفيات و1425 إصابة خلال 24 ساعة

تاريخ النشر: 14/04/2021 - 10:37

كورونا بغزة: 10 وفيات و1425 إصابة خلال 24 ساعة
إجراءات وقائية للحد من تفشي كورونا (أ.ب)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

توفي 10 أشخاص تأثرا بإصابتهم بفيروس كورونا المستجد في قطاع غزة، فيما تم تشخيص 1425 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، بحسب ما أعلنت الصحة في غزة، اليوم الأربعاء.

وأكدت الصحة في بيانها اليومي وفاة 10 مواطنين داخل مشافيها ليرتفع العدد إلى 712 حالة وفاة منذ بداية الجائحة، وأيضا تشخيص 1425 إصابة جديدة بالفيروس، بعد إجراء 4762 فحصا مخبريا خلال الـ24 ساعة الماضية، أظهرت النتائج بأن 30% منها موجبة.

وأشارت الصحة في تقريرها الوبائي إلى استمرار وتيرة تعافي المرضى بتسجيل 1000 حالة جديدة تعافت من كورونا، ما يرفع إجمالي المتعافين 64393 حالة.

وبلغ إجمالي تراكمي للمصابين 86004 إصابة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة 20899 حالة.

وذكرت الوزارة في تقريها أن إجمالي الحالات التي تحتاج إلى رعاية طبية في المشفى 398 حالة، فيما يبلغ إجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 270 حالة.

وتواصل وزارة الصحة بغزة تقديم التطعيمات للمواطنين فوق سن الخمسين عاما، مؤكدة أن ما توفر هو 81600 جرعة تكفي لـ40800 مواطن، في حين بلغ عدد الذين تلقوا اللقاح نحو ثلاثة وثلاثين ألفا.

إلى ذلك، أعلنت وزارة الصحة بغزة، أمس الثلاثاء، عن توفيرها خدمة إجراء الفحص السريع لفيروس كورونا بشكل مجاني، بالتعاون مع المؤسسات الأهلية ضمن جهودها لمواجهة الجائحة.

وذكر مدير وحدة التنسيق مع المؤسسات غير الحكومية بالوزارة وليد صباح، في بيان له، أن الصحة بغزة تهدف من هذا التعاون إلى التسهيل على المواطنين وتعزيز المشاركة المجتمعية في تثبيط انتشار الوباء.

وأوضح أن الفحص السريع لفيروس كورونا يجرى لمن تظهر عليه أعراض الإصابة.

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