غزة: 5 وفيات و1162 إصابة جديدة بكورونا

توفي 5 أشخاص تأثرا بإصابتهم بفيروس كورونا المستجد في قطاع غزة، فيما تم تشخيص 1162 إصابة جديدة وتعافي 1050 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية، بحسب ما أعلنت الصحة في غزة، اليوم الخميس.

وبحسب التقرير اليومي بشأن الوضع الوبائي في القطاع، تم، أمس الأربعاء، أخذ 3234 عينة مخبرية لاكتشاف كورونا، أظهرت النتائج بأن 36% من العينات موجبة.

ووفقا لتقرير وزارة الصحة، فإن إجمالي تراكمي للمصابين 87166 إصابة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة 21006 حالة.

وبلغ إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المشفى 398 حالة، فيما يبلغ إجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 262 حالة.

وذكرت الصحة في تقريرها أن حالات الوفاة منذ الإعلان عن تفشي الفيروس في القطاع قبل نحو عام بلغ 717 حالة، بينما الحالات التي تماثلت للشفاء بعد الإصابة بالفيروس بلغت 65443.

ومع تفشي كورونا في القطاع، أكد المسؤولون بغزة أن الإجراءات الحالية التي تم فرضها تخضع للتقييم من حين إلى آخر، دون استبعاد خيار الإغلاق الشامل للحد من تفشي كورونا.

وقال رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، سلامة معروف، إن الحالة الوبائية لفيروس كورونا في ذروتها في قطاع غزة"، مشيرا إلى أن تقييم وزارة الصحة خلال أسبوع سيحدد ما إذا كانت الإجراءات المعلنة المعمول بها لمواجهة الفيروس كافية أو لا.

وأضاف معروف أنه "وفقا لتقرير وزارة الصحة المقدم للحكومة فنحن في ذروة الموجة الوبائية، وحتى الآن لم تحدد إذا ما كانت الإجراءات المعلنة كافية لتثبيط منحنى الفيروس والإصابات".

وأعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة مساء الإثنين الماضي، عن إجراءات جديدة مشددة عن السابقة لمواجهة تطورات الحالة الوبائية لفيروس كورونا في القطاع مع حلول شهر رمضان.