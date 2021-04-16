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سلطات الاحتلال تمنع الآلاف من الوصول للأقصى: اشتراط تلقّي لقاح

تاريخ النشر: 16/04/2021 - 11:50

سلطات الاحتلال تمنع الآلاف من الوصول للأقصى: اشتراط تلقّي لقاح
منع الألاف من الوصول للأقصى (الأناضول)
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

قيّدت سلطات الاحتلال الإسرائيليّ، دخول أهالي الضفة الغربية المحتلة، إلى مدينة القدس، لأداء صلاة الجمعة الأولى من شهر رمضان في المسجد الأقصى، إذ اشترطت حصول الراغبين بالصلاة في المسجد، على اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، وهو ما حرم الآلاف من الوصول للمسجد.

ولا تتوفر كميات كافية من اللقاحات في الضفة الغربية، حيث يقتصر التطعيم على أصحاب الأمراض المزمنة، ومن هم فوق سن الستين، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.

امرأة مُنعت من الوصول للأقصى (الأناضول)

وشهدت الحواجز العسكرية في الضفة الغربية المحتلة، المؤدية إلى المدينة المقدسة، حركة نشطة من الفلسطينيين، منذ ساعات الفجر؛ غير أن السلطات سمحت بدخول عدد محدود، بحسب وكالة "الأناضول" للأنباء.

وفي محيط حاجز قلنديا، وقعت مشادات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال، حيث منعت الأخيرة المئات من الدخول، لعدم حصولهم على اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

منع الألاف من الوصول للأقصى (الأناضول)

وقالت سامية عبد العزيز "حسبنا الله، مُنعنا من دخول مدينة القدس والصلاة فيها، إسرائيل تتذرع بكورونا وغيرها، للحد من دخول المصلين للأقصى وإفراغه في خطوة للسيطرة عليه".

وأضافت لـ"الأناضول": "نتمسك بحقنا في المسجد، ونطالب بتدخل دولي وحقوقي لردع دولة الاحتلال".

وأشارت إلى أن السلطات الإسرائيلية طلبت منها الحصول على تصريح خاص، للسماح بدخول القدس.

(الأناضول)

أما في قطاع غزة، فلم تسمح سلطات الاحتلال للسكان بالتوجه للصلاة في المسجد الأقصى.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#سلطات الاحتلال الإسرائيليّ
#الضفة الغربية المحتلة
#صلاة الجمعة الأولى من شهر رمضان
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#فيروس كورونا

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