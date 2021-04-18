التحقيق مع مدير المسجد الأقصى واعتقالات بالضفة والقدس

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية وفجر اليوم الأحد، حملة مداهمات واقتحامات لمناطق مختلفة بالضفة الغربية والقدس المحتلتين، تخللها اعتقال عددا من المواطنين بزعم المشاركة في أعمال مقاومة شعبية ضد جود الاحتلال والمستوطنين.

وتشهد مناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس يوميا اقتحامات ليلية، يتخللها دهم وتفتيش منازل وتخريب محتوياتها، وإرهاب ساكنيها خاصة من النساء والأطفال.

واستدعت مخابرات الاحتلال صباح اليوم مدير المسجد الأقصى الشيخ عمر الكسواني، للتحقيق معه، في وقت صعدت قوات الاحتلال اعتداءاتها في القدس القديمة والاعتداء على المصلين ليلا ونهارا في المسجد الأقصى منذ بداية شهر رمضان.

واعتقلت قوات الاحتلال شابين، خلال مواجهات اندلعت في عدة أحياء بالقدس القديمة أشدها في باب العامود.

كما اعتقلت قوات الاحتلال خلال المواجهات الشاب أحمد ملحم، من باب الأسباط، والفتى محمد سعيدة من حي وادي الجوز، فيما اعتدت بشكل وحشي على الشبان ما تسبب بإصابة عدد منهم.

كما واصلت قوات الاحتلال ولليوم الخامس على التوالي منع الأهالي والشبان من الجلوس والتجمهر في ساحة ومدرج باب العامود بالقدس القديمة.

وفي محافظة رام الله، اقتحمت قوات الاحتلال قرية دير أبو مشعل، وسيرت آلياتها في شوارع البلدة وسط انتشار جنود الاحتلال في الحارات والأزقة.

بينما في محافظة نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال منطقة طانا الفوقا بأراضي بيت دجن، وسط إطلاق قنابل الصوت والغاز.

وفي محافظة الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب بهاء ثابت النجار، أثناء تواجده عند مدخل مخيم الفوار.