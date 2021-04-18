  2. فلسطينيات
  3. أخبار

الصحة الفلسطينية: 34 وفاة و988 إصابة جديدة بكورونا

تاريخ النشر: 18/04/2021 - 15:41

الصحة الفلسطينية: 34 وفاة و988 إصابة جديدة بكورونا
افتتاح أقسم كورونا جديدة في رام الله (وفا)
عرب ٤٨
تحرير: طارق طه

سجلت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأحد، 34 حالة وفاة و988 إصابة جديدة بكورونا و2064 حالة تعافٍ خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت وزيرة الصحة، مي الكيلة، في التقرير الوبائي حول فيروس كورونا في فلسطين، أنه تم تسجيل 11 وفاة في الضفة الغربية: (الخليل 4، بيت لحم 2، جنين 2، رام الله والبيرة 1، سلفيت 1، نابلس 1)، و23 حالة وفاة في قطاع غزة.

وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "طولكرم 61، سلفيت 24، أريحا والأغوار 13، نابلس 177، جنين 76، طوباس 25، قلقيلية 9، الخليل 51، ضواحي القدس 3، بيت لحم 14، رام الله والبيرة 69، قطاع غزة 466".

وأضافت الكيلة أن حالات التعافي الجديدة، توزعت حسب التالي: "طولكرم 24، سلفيت 3، أريحا والأغوار 7، نابلس 106، جنين 154، طوباس 19، قلقيلية 34، الخليل 70، ضواحي القدس 6، بيت لحم 37، رام الله والبيرة 103، قطاع غزة 1501".

وتابعت: "بلغت نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين 89.1٪، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 9.9٪، ونسبة الوفيات 1.0٪، من مجمل الإصابات".

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 170 مصابًا بكورونا في العناية المكثفة، بينهم 48 موصولون بأجهزة التنفس الاصطناعي، فيما يُعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة الغربية 493 مريضا.

وفيما يخص المواطنين الذين تلقوا الطعومات المضادة لفيروس كورونا، فقد بلغ عددهم الإجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة 159,976، بينهم 23,630 تلقوا الجرعتين من اللقاح.

قراءات في نصّ مريد | ملف خاص

#الصحة الفلسطينية
#فيروس كورونا
#إصابات
#وفيات
#الضفة
#غزة
#القدس

حوارات

مخّول: مطلوب إعادة الاعتبار للجنة المتابعة وللمؤسسة الحزبية وفتح حوار وطني شامل
مخّول: مطلوب إعادة الاعتبار للجنة المتابعة وللمؤسسة الحزبية وفتح حوار وطني شامل

2021-04-10

هواري: ضرب التجمع كان يستهدف تطويع ساحة الداخل
هواري: ضرب التجمع كان يستهدف تطويع ساحة الداخل

2021-04-03

د. مصطفى: حسم الملف الفلسطيني نقل الصراع إلى الساحة الداخلية لليمين الإسرائيلي
د. مصطفى: حسم الملف الفلسطيني نقل الصراع إلى الساحة الداخلية لليمين الإسرائيلي

2021-03-20

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

مصرع مواطن من قلقيلية في حادث طرق
مصرع مواطن من قلقيلية في حادث طرق

2021-04-18

التحقيق مع مدير المسجد الأقصى واعتقالات بالضفة والقدس
التحقيق مع مدير المسجد الأقصى واعتقالات بالضفة والقدس

2021-04-18

كورونا بغزة: 23 حالة وفاة و305 حالات حرجة
كورونا بغزة: 23 حالة وفاة و305 حالات حرجة

2021-04-18

الأكثر قراءة

مبادرة لاحتواء الأزمة بين البرغوثي وعباس: تأجيل التشريعية ورئاسية على الطريقة الأميركية

مبادرة لاحتواء الأزمة بين البرغوثي وعباس: تأجيل التشريعية ورئاسية على الطريقة الأميركية

2021-04-17
تسهيلات كورونا الجديدة: وداعًا للكمامات... أهلا بالمدارس

تسهيلات كورونا الجديدة: وداعًا للكمامات... أهلا بالمدارس

2021-04-17
إيران تحدد هوية المشتبه بتنفيذ هجوم نطنز:

إيران تحدد هوية المشتبه بتنفيذ هجوم نطنز: "فر من البلاد"

2021-04-17
حالة الطقس: حار وجاف

حالة الطقس: حار وجاف

2021-04-17
العودة إلى فلسطين الأولى

العودة إلى فلسطين الأولى

2021-04-17