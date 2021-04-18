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القدس المحتلّة: اعتقال شابّين بعد الاعتداء عليهما

تاريخ النشر: 18/04/2021 - 22:14

القدس المحتلّة: اعتقال شابّين بعد الاعتداء عليهما
اقتحامات ليلية (توضيحيّة - جيش الاحتلال)
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الأحد، شابين بعد الاعتداء عليهما بالضرب عند باب الخليل بمدينة القدس المحتلة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، أن عناصر الاحتلال اقتادوا الشابين إلى معتقل المسكوبية، دون أن تورد مزيدا من التفاصيل بشأنهما.

وفي سياق متصل، اقتحمت مخابرات الاحتلال منزل عضو إقليم القدس بحركة "فتح"، عاهد الرشق، بالبلدة القديمة من القدس، وأبلغت عائلته بتلسيم نفسه لجيش الاحتلال بشكل فوريّ.

وكانت قوات الاحتلال، قد شنت فجر الأحد، حملة مداهمات واقتحامات لمناطق مختلفة بالضفة الغربية والقدس المحتلتين، تخللها اعتقال عدد المواطنين بزعم المشاركة في أعمال مقاومة شعبية ضد جود الاحتلال والمستوطنين.

وتشهد مناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس يوميا اقتحامات ليلية، يتخللها دهم وتفتيش منازل وتخريب محتوياتها، وإرهاب ساكنيها خاصة من النساء والأطفال.

واستدعت مخابرات الاحتلال صباح الأحد، مدير المسجد الأقصى، الشيخ عمر الكسواني، للتحقيق معه، في وقت صعدت قوات الاحتلال اعتداءاتها في القدس القديمة والاعتداء على المصلين ليلا ونهارا في المسجد الأقصى منذ بداية شهر رمضان.

قراءات في نصّ مريد | ملف خاص

#الاحتلال الإسرائيلي
#باب الخليل
#القدس المحتلة

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