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كورونا بغزة: 23 حالة وفاة و305 حالات حرجة

تاريخ النشر: 18/04/2021 - 11:31

كورونا بغزة: 23 حالة وفاة و305 حالات حرجة
إجراءات مشددة للحد من كورونا (أ.ب)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

توفي 23 شخصا تأثرا بإصابتهم بفيروس كورونا المستجد في قطاع غزة، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، فيما لوحظ ارتفاعا في عدد الحالات الخطيرة والحرجة، بحسب ما أعلنت الصحة في غزة، اليوم الأحد.

وأوضحت الصحة في تقريرها اليومي، أن وفيات كورونا سجلت خلال الـ24 ساعة الأخيرة أعلى حصيلة وفيات منذ الإعلان عن انتشار الفيروس في آذار/مارس 2020.

وبحسب التقرير الوبائي اليومي، سجلت 23 حالة وفاة، ليرتفع عدد الوفيات إلى 761 حالة منذ بداية الجائحة، كما شخصت 466 إصابة جديدة بالفيروس بعد إجراء 1131 فحصا مخبريا لاكتشاف كورونا، حيث أظهرت النتائج بأن 41% من الفحوصات موجبة.

وتم تسجيل 1501 حالة تعاف جديدة من مصابي كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ما يرفع إجمالي المتعافين 69149 حالة.

وبلغ إجمالي تراكمي للمصابين 90088 إصابة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة 20178 حالة.

بينما بلغ إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفيات 421 حالة، فيما يبلغ إجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 305 حالة.

وصباح اليوم الأحد، انتهى منع حركة المركبات الذي بدأ الساعة السابعة من مساء الخميس، واستمر حتى السادسة من صباح اليوم الأحد، على أن يستمر منع حركة المركبات يوميا من موعد أذان المغرب وحتى السادسة صباحا.

قراءات في نصّ مريد | ملف خاص

#كورونا في غزة
#فيروس كورونا
#وفيات كورونا
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