مقتل شابة بطلق ناري خلال شجار عائلي بالقدس

قتلت الشابة مريم التكروري (21 عاما)، فجر اليوم الأحد، بطلق ناري خلال شجار عائلي في حي واد الجوز في القدس المحتلة، كما أسفر الشجار عن إصابات أخرى وأضرار بالممتلكات وأحراق العديد من المنازل، علما أن عائلة الشابة لم تكن طرفا بالشجار.

تابعوا تطبيق "عرب ٤٨"... سرعة الخبر | دقة المعلومات | عمق التحليلات وبحسب شهود عيان، فقد وقع شجار بين عائلتين في حي واد الجوز تخلله إطلاق نار، قتلت عن طريق الخطأ الشابة مريم التكروري التي تواجدت بشرفة منزلها، وأصيبت بطلق ناري، حيث حاولت الطواقم الطبية إسعافها لكنها توفيت في مستشفى المقاصد تأثرا بجروحها الحرجة التي أصيب بها.

يذكر أنه مساء الجمعة، وقع شجار في نفس المكان، وكانت محاولات لحل النزاع والتوصل إلى صلح، لكن كل المحاولات باءت بالفشل، حيث تجدد الشجار مرة أخرى، فجر الأحد، وسط إطلاق رصاص كثيف ومفرقات ورشق حجارة.

ووصلت قوات من شرطة الاحتلال وعناصر حرس الحدود والوحدات الخاصة إلى الحي، حيث فتحت تحقيقا في ملابسات الشجار، وقالت في بيانها لوسائل الإعلام إن "شابة قتلت وأصيب 5 بجروح في شجار تم خلاله استعمال الأسلحة".