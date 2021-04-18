  2. فلسطينيات
  3. أخبار

مقتل شابة بطلق ناري خلال شجار عائلي بالقدس

تاريخ النشر: 18/04/2021 - 07:12

مقتل شابة بطلق ناري خلال شجار عائلي بالقدس
الشجار في حي واد الجوز (تصوير شاشة)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

قتلت الشابة مريم التكروري (21 عاما)، فجر اليوم الأحد، بطلق ناري خلال شجار عائلي في حي واد الجوز في القدس المحتلة، كما أسفر الشجار عن إصابات أخرى وأضرار بالممتلكات وأحراق العديد من المنازل، علما أن عائلة الشابة لم تكن طرفا بالشجار.

تابعوا تطبيق "عرب ٤٨"... سرعة الخبر | دقة المعلومات | عمق التحليلات

وبحسب شهود عيان، فقد وقع شجار بين عائلتين في حي واد الجوز تخلله إطلاق نار، قتلت عن طريق الخطأ الشابة مريم التكروري التي تواجدت بشرفة منزلها، وأصيبت بطلق ناري، حيث حاولت الطواقم الطبية إسعافها لكنها توفيت في مستشفى المقاصد تأثرا بجروحها الحرجة التي أصيب بها.

يذكر أنه مساء الجمعة، وقع شجار في نفس المكان، وكانت محاولات لحل النزاع والتوصل إلى صلح، لكن كل المحاولات باءت بالفشل، حيث تجدد الشجار مرة أخرى، فجر الأحد، وسط إطلاق رصاص كثيف ومفرقات ورشق حجارة.

ووصلت قوات من شرطة الاحتلال وعناصر حرس الحدود والوحدات الخاصة إلى الحي، حيث فتحت تحقيقا في ملابسات الشجار، وقالت في بيانها لوسائل الإعلام إن "شابة قتلت وأصيب 5 بجروح في شجار تم خلاله استعمال الأسلحة".

قراءات في نصّ مريد | ملف خاص

#القدس
#شجار عائلي
#واد اجوز
#طلق ناري
#مريم التكروري

حوارات

مخّول: مطلوب إعادة الاعتبار للجنة المتابعة وللمؤسسة الحزبية وفتح حوار وطني شامل
مخّول: مطلوب إعادة الاعتبار للجنة المتابعة وللمؤسسة الحزبية وفتح حوار وطني شامل

2021-04-10

هواري: ضرب التجمع كان يستهدف تطويع ساحة الداخل
هواري: ضرب التجمع كان يستهدف تطويع ساحة الداخل

2021-04-03

د. مصطفى: حسم الملف الفلسطيني نقل الصراع إلى الساحة الداخلية لليمين الإسرائيلي
د. مصطفى: حسم الملف الفلسطيني نقل الصراع إلى الساحة الداخلية لليمين الإسرائيلي

2021-03-20

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

شرطة الاحتلال تمنع المقدسيين من التجمهر عند مدرج باب العامود
شرطة الاحتلال تمنع المقدسيين من التجمهر عند مدرج باب العامود

2021-04-17

القدس: الاحتلال يعتقل 3 مرشحين للانتخابات الفلسطينية
القدس: الاحتلال يعتقل 3 مرشحين للانتخابات الفلسطينية

2021-04-17

الصحة الفلسطينية: 28 وفاة بكورونا و1,618 إصابة جديدة
الصحة الفلسطينية: 28 وفاة بكورونا و1,618 إصابة جديدة

2021-04-17

الأكثر قراءة

مبادرة لاحتواء الأزمة بين البرغوثي وعباس: تأجيل التشريعية ورئاسية على الطريقة الأميركية

مبادرة لاحتواء الأزمة بين البرغوثي وعباس: تأجيل التشريعية ورئاسية على الطريقة الأميركية

2021-04-17
إيران تحدد هوية المشتبه بتنفيذ هجوم نطنز:

إيران تحدد هوية المشتبه بتنفيذ هجوم نطنز: "فر من البلاد"

2021-04-17
تسهيلات كورونا الجديدة: وداعًا للكمامات... أهلا بالمدارس

تسهيلات كورونا الجديدة: وداعًا للكمامات... أهلا بالمدارس

2021-04-17
حالة الطقس: حار وجاف

حالة الطقس: حار وجاف

2021-04-17
العودة إلى فلسطين الأولى

العودة إلى فلسطين الأولى

2021-04-17