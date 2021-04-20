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غزة: فرض إغلاق ليليّ شامل لمواجهة كورونا

تاريخ النشر: 20/04/2021 - 21:47

غزة: فرض إغلاق ليليّ شامل لمواجهة كورونا
فرض الإغلاق بغزة بوقت سابق (أ ب أ)
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

قررت وزارة الداخلية في قطاع غزة، الثلاثاء، فرض الإغلاق الليلي الشامل اعتبارا من يوم الخميس المُقبل، ولمدة أسبوع، وذلك ضمن تشديد إجراءات مواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19).

يأتي ذلك في ظل استمرار الارتفاع في أعداد الإصابات والوفيات، إذ سجل القطاع المُحاصَر، الثلاثاء، 21 وفاة، و1556 إصابة جديدة، حسب وزارة الصحة.

وقال المتحدث باسم الداخلية، إياد البزم في بيان، إنه "تقرر فرض الإغلاق الليلي الشامل يوميا من وقت آذان المغرب وحتى موعد صلاة الفجر، اعتباراً من الخميس 22 نيسان/ أبريل الجاري، ولمدة أسبوع".

وأضاف: "يشمل الاغلاق منع الحركة كليا للمشاة والمركبات، وإغلاق جميع القطاعات والمحال التجارية، والمنشآت بما فيها المساجد".

شارغ خالٍ إثر فرض الإغلاق بغزة بوقت سابق (أ ب أ)

وأكد البزم على "استمرار منع حركة المركبات يومي الجمعة والسبت بشكل كامل، وستكثف الشرطة إجراءاتها الميدانية لضبط المخالفين".

ومنذ بداية آذار/ مارس الماضي، دخل قطاع غزة في موجة جديدة من جائحة كورونا، حيث يتصاعد منحنى الإصابات بشكل يومي، ليتجاوز الـ 1500 حالة يوميا.

ومنذ بداية الشهر الجاري، اتخذت وزارة الداخلية، جملة من الإجراءات ضمن جهود مواجهة الحالة الوبائية للفيروس بالقطاع.

وتمثلت الإجراءات بإغلاق صالات الأفراح بشكل كامل، والأسواق الشعبية الأسبوعية، ومنع حركة المركبات بكافة أنواعها، يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع.

وحتى الثلاثاء، بلغ إجمالي الإصابات بالفيروس في قطاع غزة 92 ألفا و642 إصابة بينها 798 وفاة.

قراءات في نصّ مريد | ملف خاص

#قطاع غزة
#فرض الإغلاق الليلي الشامل
#فيروس كورونا

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