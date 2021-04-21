181 مستوطنا يقتحمون باحات المسجد الأقصى في القدس

اقتحم 181 مستوطنا باحات المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة، وسط حراسة عسكرية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء.

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس أن 116 مستوطنا، و65 عنصرا من شرطة الاحتلال، اقتحموا ساحات المسجد الأقصى المبارك، ونفذوا جولات استفزازية فيها.

ويشهد المسجد الأقصى اقتحامات وانتهاكات من المستوطنين وقوات الاحتلال، وعلى فترتين صباحية ومسائية، بشكل شبه يومي.

وتتصاعد انتهاكات الاحتلال والمستوطنين خلال موسم الأعياد اليهودية بحق الفلسطينيين والمقدسات الإسلامية في القدس المحتلة بشكل خاص وباقي أنحاء الضفة الغربية.

وتتنافس ما تسمى بجماعات الهيكل المزعوم في الحشد لاقتحامات جماعية ضخمة للمسجد الأقصى عبر مواقعها الإلكترونية وشبكات التواصل الاجتماعية.

وشهدت ساحة باب العامود مواجهات ليلية مع قوات الاحتلال منذ مطلع شهر رمضان، أصيب خلالها عدد من المواطنين، فيما اعتدى جنود الاحتلال على آخرين واعتقلوا عددا من المقدسيين.

هذا، ويسعى الاحتلال لفرض واقع جديد في المسجد الأقصى وخاصة في شهر رمضان، بمنع المواطنين من التواجد فيه والاقتصار على الصلاة فقط وإخلائه بهدف قطع الترابط بين المسجد والفلسطينيين.