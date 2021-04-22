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الصحة الفلسطينيّة: 19 وفاة و1652 إصابة جديدة بكورونا

تاريخ النشر: 22/04/2021 - 13:42

الصحة الفلسطينيّة: 19 وفاة و1652 إصابة جديدة بكورونا
فحص للكشف عن الفيروس بغزة (أ ب أ)
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

سجلت الضفة الغربية المحتلة، وقطاع غزة المحاصر، اليوم الخميس، 19 وفاة، و1652 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، و2360 حالة تعافٍ خلال الـ24 ساعة الماضية، بحسب ما أعلنت وزارة الصحّة الفلسطينيّة في بيان.

وقالت وزيرة الصحة، مي الكيلة، في التقرير اليومي للحالة الوبائية للفيروس، إن "حالات الوفاة سجلت في المحافظات على النحو التالي: الخليل 3، جنين 1، رام الله والبيرة 1، طوباس 1، طولكرم 1، سلفيت 1، قطاع غزة 11".

وأضافت أن الإصابات الجديدة "سجلت على النحو التالي: نابلس 124، طوباس 20، طولكرم 43، سلفيت 17، جنين (85)، الخليل (66)، قلقيلية 13، أريحا والأغوار 16، رام الله والبيرة 78، بيت لحم 10، ضواحي القدس 1، قطاع غزة 1179"، لافتة إلى إجراء 6061 فحصا.

في مركز لإجراء الفحوصات في غزة (أ ب أ)

وأشارت الكيلة إلى أن "حالات التعافي الجديدة توزعت على النحو التالي: نابلس 44، طوباس 37، طولكرم 10، سلفيت 10، جنين 112، الخليل 90، قلقيلية 28، أريحا والأغوار 8، رام الله والبيرة 70، بيت لحم 48، ضواحي القدس 1، قطاع غزة 1902".

وذكرت أن نسبة التعافي من الفيروس، بلغت 90%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 8.9%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

ولفتت الكيلة إلى وجود 153 مصابا في غرف العناية المكثفة، بينهم 37 موصولون بأجهزة التنفس الاصطناعي، فيما يُعالَج في مراكز وأقسام كورونا في مستشفيات الضفة 462 مصابا.

وفي ما يتعلق بمتلقي الطعومات المضادة للفيروس، أكدت وزيرة الصحة أن عددهم الإجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة بلغ 167711، بينهم 38643 تلقوا الجرعتين من اللقاح.

قراءات في نصّ مريد | ملف خاص

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الصحة الفلسطينيّة: 19 وفاة و1652 إصابة جديدة بكورونا

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