الاحتلال يحوّل القدس المحتلة إلى ثكنة عسكرية

حوّلت شرطة الاحتلال الإسرائيلي منطقة باب العامود في القدس المحتلة إلى ثكنة عسكرية، صباح اليوم الجمعة، إثر هجوم عناصر اليمين والشرطة الإسرائيلية على المواطنين الفلسطينيين في المدينة، طوال الليلة، والمواجهات التي اندلعت مع الشرطة وتصديًا لاعتداءات المستوطنين.

وأغلقت الشرطة منطقة باب العامود أمام حركة السيارات من جميع الاتجاهات بعد نصبها الحواجز التي قيدت تنقل الوافدين لأداء صلاة الجمعة الثانية من شهر رمضان الفضيل في المسجد الأقصى.

وانتشرت قوات معززة من الشرطة في شوارع القدس ومحيطها، ولم تترك الشرطة زاوية إلا ونصبت فيها عناصرها وفرضت تقييدات مشددة على حركة الناس.

وفرضت قوات الاحتلال في القدس منذ بداية شهر رمضان إجراءات أمنية مشددة على المصلين في الحرم القدسي الشريف، فيما توافدت جموع غفيرة من الفلسطينيين إلى القدس المحتلة لأداء الصلاة في المسجد الأقصى المبارك وقبة الصخرة المشرفة.