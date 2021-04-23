الصحة الفلسطينية: 23 حالة وفاة و1440 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، اليوم الجمعة، عن تسجيل 23 حالة وفاة و1440 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19).

وذكرت الكيلة في التقرير الوبائي اليومي أن "10 حالات وفاة و448 إصابة سُجلت في الضفة الغربية، في حين جرى تسجيل 13 حالة وفاة و992 إصابة في قطاع غزة".

وأشارت إلى أنه "جرى تسجيل 2546 حالة تعاف جديدة توزعت بين 623 حالة في محافظات الضفة و1923 حالة في قطاع غزة".

ولفتت الكيلة إلى "وجود 147 مريضا في غرف العناية المكثفة، بينهم 40 مريضا موصولين بأجهزة التنفس الاصطناعي، فيما يتلقى 438 مريضا العلاج في مراكز وأقسام كورونا بالمستشفيات في الضفة".

ومما يذكر أن مجمل المواطنين الذين تلقوا اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، في الضفة وقطاع غزة بلغ 169856 بينهم 43382 تلقوا الجرعتين من اللقاح.