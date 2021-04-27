اعتقالات وإصابات بمواجهات مع الاحتلال بالخليل والقدس

تواصلت المواجهات الليلية بين شبان وجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي في مناطق مختلفة بالضفة الغربية المحتلة، فيما واصلت قوات الاحتلال تنقذي مداهمات واقتحامات تخللها اعتقال عددا من الشبان، بينما في بعض قرى القدس تصدى الشبان لعناصر من وحدة المستعربين الذين حاولوا تنفيذ اعتقالات في الطور والعيسوية.

في محافظة بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال شابين، واعتدت بالضرب على آخر خلال مواجهات قرب المدخل الشمالي لمدينة بيت لحم.

وقال نادي الأسير إن مواجهات اندلعت على مدخل بيت لحم الشمالي مع قوات الاحتلال التي أطلقت خلالها قنابل الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت، اعتقلت خلالها شابين بعد ملاحقتهما، دون أن تعرف هويتهما، كما اعتدت بالضرب على مواطن حيث نقل إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وفي الخليل، أصيب العشرات من المواطنين بالاختناق، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال في منطقة باب الزاوية.

وذكر شهود عيان، أن اشتباكات اندلعت بين عشرات الشبان وجنود الاحتلال الذين اقتحموا مركز المدينة، وعرقلوا حركة المواطنين وأطلقوا الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الصوت والغاز السام، أصيب خلالها العشرات بالاختناق جراء استنشاقهم للغاز، وقد عولجوا ميدانيا.

وفي محافظة القدس، اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي فجر اليوم الثلاثاء، 3 شبان خلال مواجهات عنيفة اندلعت في حي جبل الزيتون.

وأفاد نادي الأسير بأنه جرى اعتقال كل من باسم سبيتاني، وحمادة عبدو، وعلاء الصياد، من قبل مجموعة من المستعربين اقتحموا الحي بدعم من جيش الاحتلال.

وفي ساعات متأخرة من الليل، اعتقلت شرطة الاحتلال ثلاثة شبان مقدسيين بعد الاعتداء عليهم بالضرب المبرح بالقرب من باب حطة، كما واعتقلت قوات الاحتلال الشاب محمد نصار والفتى محمد أبو رميلة من منطقة باب العامود، كما واعتدت على فتاة في الساحة.