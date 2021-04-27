12 وفاة و1038 إصابة جديدة بكورونا بغزة

توفي 12 شخصا تأثرا بإصابتهم بفيروس كورونا المستجد في قطاع غزة، فيما تم تسجيل 1038 إصابة جديدة بالفيروس، بعد إجراء 3284 فحصا مخبريا خلال الـ24 ساعة الماضية، وهو ما يعادل 32% من العينات.

وقالت الصحة في غزة في بيان لها، اليوم الثلاثاء، إنه تم تسجيل 12 حالة وفاة جراء كورونا داخل مشافي غزة، ليرتفع العدد إلى 869 حالة وفاة منذ بداية الجائحة.

وتم تسجيل 1723 حالة تعاف جديدة من مصابي فايروس كورونا، ما يرفع إجمالي المتعافين 83172 حالة.

وبلغ إجمالي تراكمي للمصابين 98887 إصابة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة 14846 حالة.

وأوضحت الصحة في تقريريها الوبائي، أن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المشفى 355 حالة، فيما يبلغ اجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 269 حالة.

وبشأن التطعيمات، بينت الوزارة أن 36033 شخصًا تلقوا اللقاح حتى اليوم، فيما وصل إلى القطاع 110400 جرعة لقاح، تكفي 55200 شخص.

إلى ذلك، أعلنت الصحة في غزة أنها استطاعت توفير خدمة إجراء الفحص السريع لفيروس كوفيد 19 مجانا، وذلك بالتعاون مع ثمانية مراكز صحية في مختلف مناطق قطاع غزة، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها للتسهيل على المواطنين.

إلى ذلك، أكد الناطق باسم وزارة الداخلية في غزة إياد البزم أنه سيتم مواصلة العمل بالإغلاق الليلي الشامل، الذي يشمل كافة القطاعات والمنشآت بما فيها المساجد، ووقف صلاة العشاء والتراويح، وكذلك إغلاق كافة المنشآت التجارية، ومنع المركبات وحركة المشاة خلال هذه الفترة بشكل كامل.