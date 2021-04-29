عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى

اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الخميس، المسجد الأقصى، في القدس المحتلة، بحسب ما أفادت دائرة الأوقاف الإسلامية.

ونُفِّذ الاقتحام من جهة باب المغاربة، وشارك فيه المتطرف، إيهودا غليك.

وذكرت دائرة الأوقاف أن 81 مستوطنا، و5 عناصر من شرطة الاحتلال، نفذوا جولات استفزازية في باحات المسجد، إلى أن غادروه من باب السلسلة.

واعتقلت قوات الاحتلال، أحد الشبان فور خروجه من الأقصى، دون أن يتسنى معرفة هويته، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وفي سياق آخر، أعادت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، اعتقال الأسير المقدسي، خليل مروان الجيوسي (27 عاما) من بلدة الطور شرقي القدس المحتلة، لحظة الإفراج عنه من أمام بوابة معتقل النقب الصحراوي.

واختطفت سلطات الاحتلال الأسير الجيوسي لحظة الإفراج عنه من المعتقل، بعد اعتقال لست سنوات ونصف السنة، وحولته إلى مركز تحقيق المسكوبية.

وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت الجيوسي في عام 2014.